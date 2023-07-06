Волонтеры из Южной Кореи проводят мастер-классы для школьников Бишкека

Университет Синхан (ректор Канг Сонджон) совместно с Кыргызским государственным техническим университетом имени И.Раззакова осуществляет волонтерскую образовательную деятельность в течение 5 дней (с 3 июля по 8 июля) в Кыргызской Республике. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, в рамках данной волонтерской программы ведется образовательная работа с местными школьниками.

Университет Синхан отправил группу из 30 человек, включая 10 профессоров и 20 студентов. Кроме того, 20 студентов Кыргызского государственного технического университета также присоединились к волонтерской группе. Эта волонтерская деятельность станет хорошим примером сотрудничества и взаимопонимания между студентами двух стран. Деятельность проводится в УВК-гимназии №69 в Бишкеке и включает в себя программы по улучшению образовательной среды, рисованию креативных фресок, обучению K-POP танцам и пении для 150 школьников, а также знакомству с традиционными корейскими играми, изучению письму Хангыль и корейского языка, проверке зрения и программе по практике K-Beauty. Также будет проводиться демонстрация лечения по хиропрактике с 10 утра до 5 вечера для родителей учеников и сотрудников школ. В последний день волонтерской деятельности (8 июля) запланирована ярмарка обмена купонами, распространяемых среди участников образовательной программы, и мероприятие по передаче благотворительных товаров местным уязвимым семьям.

Госпожа Ли Хана, руководитель волонтерской группы университета Синхан, отметила: "С первого дня программы образования и оздоровительного волонтерства в ней участвуют 150 школьников, их родители и местные жители, и я была поражена энтузиазмом всех участников в отношении специализированной программы образования, предлагаемой университетом Синхан". Она предполагает, что общее количество участников волонтерской деятельности за эти дни превысит 1000 человек.

Справка: Расположенный в городе Ыйджонбу, провинция Кёнгидо, университет Синхан является единственным в Корее университетом, в котором представлены все связанные с Халлю (корейской волной) программы, такие как K-pop, красота и здоровье, моделирование, актерское искусство и тхэквондо. За последние 10 лет университет проводил дважды в год зарубежные волонтерские программы в странах евразийского континента, включая Индонезию, Вьетнам, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Россию, в рамках учреждения международного образования для строительства глобального сообщества мира. В настоящее время около 500 студентов из упомянутых регионов учатся в университете Синхан, развивая свои лидерские качества в качестве глобальных лидеров в сообществе мира.