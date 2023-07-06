Джаманбаева и Юлиани обсудили преступления, связанные с наркотиками

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и международный координатор проекта Программного офиса УНП ООН в КР Айищах Юлиани провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Стороны обсудили о важности соблюдения прав человека при расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Стороны обозначили проблемы, которые существуют при расследовании преступлений, связанных с наркотиками - отсутствие стандартов-эталонов международного образца, без которого проведение судебной экспертизы на предмет количественного анализа синтетических или тяжелых наркотических веществ невозможен.

Стороны согласились, что именно верные результаты экспертизы в конечном итоге влияют на справедливое судебное разбирательство.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт Омбудсмена намерен наращивать сотрудничество с Управлением ООН в КР с сфере защиты прав граждан".