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Джаманбаева и Юлиани обсудили преступления, связанные с наркотиками

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и международный координатор проекта Программного офиса УНП ООН в КР Айищах Юлиани провели встречу. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Стороны обсудили о важности соблюдения прав человека при расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Стороны обозначили проблемы, которые существуют при расследовании преступлений, связанных с наркотиками - отсутствие стандартов-эталонов международного образца, без которого проведение судебной экспертизы на предмет количественного анализа синтетических или тяжелых наркотических веществ невозможен.

Стороны согласились, что именно верные результаты экспертизы в конечном итоге влияют на справедливое судебное разбирательство.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт Омбудсмена намерен наращивать сотрудничество с Управлением ООН в КР с сфере защиты прав граждан".


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URL: https://www.vb.kg/430923
Теги:
ООН, Кыргызстан, акыйкатчы
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