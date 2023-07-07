МДС озвучил свои предложения по поддержке бизнеса в Кыргызстане

"При подготовке к совещанию в кабмине к нам поступило очень много обращений от членов нашей бизнес-ассоциации – компаний, действующих в различных отраслях экономики. В своем выступлении я постарался отметить только основные предложения общего характера по инвестклимату и по трем отраслям экономики. Это свидетельствует о том, что встречи с бизнесом нужно проводить чаще", – сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков после встречи председателя кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова с представителями бизнес-сообщества страны.

Как улучшить инвестклимат?

Для улучшения инвестиционного климата и имиджа Кыргызстана за рубежом Аскар Сыдыков предложил привлечь одну из таких крупнейших в мире компаний в сфере управленческого консалтинга, как McKinsey, Bain или BCG. Подобная фирма смогла бы разработать эффективный план мероприятий по привлечению инвестиций или стратегию развития приоритетных отраслей экономики.

Особое внимание глава МДС предложил уделить мерам по защите частной собственности и инвестиций, исключить необоснованное вмешательство госорганов и должностных лиц в предпринимательскую деятельность, установив за это ответственность – так же, как и за необоснованное приостановление или прекращение деятельности бизнеса.

"Надо пересмотреть индикаторы эффективности деятельности всех госорганов, чтобы каждый из них в той или иной мере был ответствен за показатели экономического развития. Чтобы не только Минэкономики и Агентство по инвестициям отвечали за экономику", – добавил Аскар Сыдыков.

Необходимо, чтобы и другие госорганы, включая правоохранительные или надзорные, чувствовали свою ответственность за возможный поток инвестиций, их снижение, за приостановление или прекращение деятельности предприятий, сокращение рабочих мест – за свой вклад в экономическое развитие страны. Потому что ущерб от того или иного действия госорганов может быть виден не сразу, но в среднесрочном и долгосрочном плане это приносит множество негативных последствий.

Кроме того, перед каждым госорганом должна стоять задача по улучшению позиций Кыргызстана в международных рейтингах.

Пищевая индустрия

Сообщая о проблемах пищевой индустрии, Аскар Сыдыков предложил пересмотреть инициативу обязательной маркировки товаров пищевой продукции. Чтобы не обременять производителей дополнительными требованиями, не следует распространять обязательную маркировку на пищевую продукцию, предназначенную для внутреннего рынка, а не для экспорта. При этом стоит учитывать низкую маржинальность пищевой продукции и возросшее налоговое бремя за последнее время, особенно на безалкогольные напитки.

"Продолжает стоять вопрос налогового администрирования в пищевой индустрии, по которому, возможно, требуется отдельная встреча. Есть замечания бизнеса и по недавно принятому закону об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки, который был принят поспешно и не учитывает в достаточной степени реалий местного рынка и международной практики", – выразил мнение бизнеса глава МДС.

Сфера телекоммуникаций

У компаний, действующих в сфере телекоммуникаций, много вопросов по недавно принятым ЖК поправкам в ряд законов, а также в Кодекс о правонарушениях в целях контроля информации, которую получают несовершеннолетние. Закон возлагает фильтрацию контента на операторов связи.

"Для такой фильтрации операторы связи не имеют необходимого оборудования, поэтому мы просим пересмотреть этот закон, внести в него необходимые поправки. В нем содержится немало нечетких формулировок", – сообщил на совещании Аскар Сыдыков.

К тому же многие сотовые операторы сталкиваются с проблемами при установке базовых станций, которые обеспечивают связь в отдаленных регионах страны. Зачастую местные власти необоснованно отказывают сотовым операторам в предоставлении таких участков. Напомним, перед операторами стоит задача государственного масштаба – обеспечить связью все населенные пункты отдаленных регионов страны.

МДС предложил оперативно отрегулировать этот вопрос, чтобы не было необоснованных отказов в предоставлении земельных участков.

Недропользование

Комментируя проблемы бизнеса в сфере недропользования, Аскар Сыдыков сообщил о нецелесообразности запрета на вывоз руд и концентратов драгметаллов, так как существуют большие вопросы по его исполнению на практике. Кроме того, проблема возмещения НДС возникает у многих компаний – резидентов Кыргызстана, занимающихся производственной деятельностью на территории ЕАЭС.

По-прежнему в отрасли актуален вопрос принудительного пополнения депозитных счетов госорганов со стороны бизнеса. Поэтому необходимо ограничить необоснованное пополнение депозитных счетов без соответствующих судебных актов, чтобы это не было использовано в качестве инструмента давления.

"В сфере недропользования сегодня много вопросов, для решения которых мы попросили провести отдельное совещание. Глава кабмина поддержал наше предложение", – сообщил Аскар Сыдыков.

Совещание по вопросам горнодобывающей промышленности под председательством зампреда кабмина запланировано на ближайшее время.