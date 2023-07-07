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Группа лиц пыталась украсть у бишкекчанина 1 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Группа лиц пыталась украсть у бишкекчанина 1 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 12 июня 2023 года в милицию обратился гражданин Ж.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 09:00 часов утра, находясь на пешеходном переходе по улице Профсоюзная, таким образом отвлекая заявителя, который находился за рулем автомобиля. В этот момент один из них, подойдя с правой стороны распылил перцовым баллоном в лицо и предпринял попытку завладеть ручной кладью с денежными средствами в сумме 1 миллионом сомов, но по не зависящимся от них обстоятельствами преступление не было доведено до конца. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых лиц А.Б., ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Решением суда подозреваемый был взят под стражу в СИЗО -1 на два месяца.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установления местонахождения и задержанию других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/430952
Теги:
задержание, разбой, Бишкек, деньги
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