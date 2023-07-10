Библейские сети для президента Жапарова

Садыр Жапаров как истинный иссыккулец очень трепетно относится к вопросам экологии. Именно от него исходит инициатива запрета неразлагающихся полиэтиленовых пакетов. А недавно в интернете появилось видео, на котором президент лично вытаскивает из озера Иссык-Куль браконьерские сети.

Как тут не вспомнить известные слова библейского Соломона: "Всему свой час, и время всякому делу под небесами. Время разрушать и время строить, время разбрасывать камни и время собирать камни…" Время разрушать прошло, в Кыргызстане наконец-то настало время строить. И время собирать – если не разбросанные камни, то кем-то закинутые браконьерские сети.

Апостол, о котором чаще и подробнее всего рассказывается в Евангелиях от разных авторов, - Петр. Был он до поры до времени самым простым и непритязательным рыбаком. Занимался тяжелым каждодневным трудом и не помышлял о славе, богатстве и прочих земных благах. И вовсе не считал себя выдающимся человеком, тем более – пророком. Христос приказал ему – еще рыбаку, а не апостолу – снова закинуть сети после безуспешного ночного лова. На сей раз сеть принесла улов невиданный и небывалый. "Выйди от меня, Господи, взмолился тогда Петр, - потому что я человек грешный"…

Может, именно потому, что не ставил он себя выше других, не вел себя как царь и полубог, - потому и дарован был ему в последующем апостольский чин.

С нашими, кыргызскими "рыбаками" все по-другому.

Первым из них стал Аскар Акаев. Забросивший в непрозрачную воду сети с самыми крупными ячейками – на самую крупную рыбу. И рыбачил первый президент по-крупному, выуживая все народное достояние, оставшееся со времен Советского Союза. Считал себя Аскар Акаевич правителем мудрым, могущественным, но и щедрым. Кое-какая мелкая рыбешка ухитрялась просачиваться сквозь крупные сети, попадая прямо в протянутые руки ожидавшего царской милости народа.

Наш первый верховный рыбак (а за ним и остальные) уверовал в свою непогрешимость и неуязвимость. Пророком себя почувствовал. Я, решил, лучше всех знаю, чего и сколько достаточно моему народу; без остального же он обойдется, остальное оставлю себе.

Выловил он себе "Кумтор", выловил американскую авиабазу и еще несколько поистине золотых рыбин, исполнявших львиную долю желаний его и его семьи…

- Не верьте ему, люди, - призвал сограждан Курманбек Бакиев. – Не пророк это вовсе, а самозванец. Я – настоящий мессия, я пришел на его место для того, чтобы дать вам столько рыбы, сколько вы и в охапке не унесете.

Занял Бакиев акаевское место на берегу, закинул сети. Только вот ячейки в них оказались гораздо меньше тех, что были в акаевских снастях. Раскинувший было руки для принятия рыбы народ скоро понял, что и пригоршни многовато. Курманбек Салиевич еще меньше своего предшественника тревожился о народе – будет ли он сыт или перемрет голодной смертью…

Третьим пророком провозгласил себя Алмазбек Атамбаев. После изгнания Бакиева пришел он к морю, помутневшему до такой степени, что теперь-то уж никакой народ при всем желании не смог бы уследить, что именно, для кого – и в каком количестве – ловит новый верховный рыбак. А сети между тем стали еще мельче, ячейки – буквально микроскопическими, чтобы если что-то и перепало подданным – так только лишь на поддержание штанов.

Как знать – возможно, за это он в конце концов и поплатился. Ибо всему свое время. Время дружить и время расставаться с друзьями, время предавать – и время быть преданным.

Сооронбай Жээнбеков порыбачить успел всего ничего. И пророка в своем отечестве из него тоже не получилось. Наоборот: Сооронбай Шарипович едва не скатился до уровня совсем не привлекательного библейского персонажа по имени Иуда. И его счастье, что вовремя отскочил. Ибо время закидывать удочки – и время сматывать удочки. И горе тому, кто перепутал два этих действия.

Садыр Жапаров великим пророком себя не мнит. Он молча и спокойно делает то, что считает нужным. А нужным он посчитал собрать расставленные его предшественниками сети и не забрасывать свои. Есть время таскать из мутной воды несметные сокровища для себя любимого – и время позаботиться о том, чтобы оставшаяся в море часть разворованных прежними рыбаками сокровищ пошла на пользу стране и на народное благо. Время рыбачить – и время воздержаться от большой рыбалки.

Иначе получится как в сказке о рыбаке и рыбке. Только у разбитого корыта окажутся не старик со своей ненасытной старухой, а целое государство.