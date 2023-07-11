Аналитики: Реформы и открытость – два двигателя экономического роста Китая

"Нынешнее возрождение Китая – это только начало. Реформы и открытость стали двумя двигателями экономического роста Китая. И нужно помнить: рост Китая – во благо всех его партнеров", - считают китайские аналитики.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", например, с этого года экспорт китайских экскаваторов постоянно увеличивается, что стало позитивными сигналом на фоне вялого восстановления мировой экономики. Экспорт экскаваторов рассматривается как показатель развития машиностроения и даже всей обрабатывающей промышленности.

Согласно данным Китайской ассоциации строительного машиностроения, за январь-март текущего года крупные производственные предприятия Китая в общей сложности экспортировали 28 643 экскаватора, что на 13,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторым ведущим предприятиям отрасли удалось удвоить экспорт продукции, при этом новые заказы продолжают расти.

По сообщению Министерства промышленности и информатизации КНР, Китай, где производится 22 категории продукции машиностроения, является одной из стран с самым широким спектром таких товаров. Китай лидирует в мире по объему производства экскаваторов, кранов, погрузчиков и другой крупной инженерной техники.

Отмечается, что причина быстрого роста экспорта отечественных экскаваторов заключается в качественном развитии машиностроительных предприятий.

Как сообщил У Юаньфэн, заместитель генерального директора подразделения китайского машиностроительного предприятия Zoomlion, специализирующегося на производстве землеройных машин, за первый квартал этого года экспорт главных моделей экскаваторов Zoomlion вырос более чем на 200 процентов в годовом выражении. По его словам, это достижение неотделимо от больших инвестиций компании в разработку продукции и технологий производства.

"За последние годы мы построили в городе Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/ первую в отрасли базу интеллектуального производства экскаваторов по полному циклу. По сравнению с традиционными производственными линиями средняя производственная мощность на новой базе увеличилась почти на 70 процентов, а производственный цикл сократился на 65 процентов. Крупные и средние экскаваторы Zoomlion высоко оцениваются зарубежными клиентами благодаря таким их характеристикам, как мощность, производительность, расход топлива и способность работать в сложных условиях", - сказал У Юаньфэн.

За первый квартал этого года экспорт экскаваторов компании LiuGong по производству строительной техники вырос на 16 процентов в годовом исчислении, в частности, рост экспорта машин весом свыше 30 тонн превысил 80 процентов.

Говоря о росте экспорта продукции, начальник отдела международных операций LiuGong Линь Шэньцай отметил, что именно инвестиции предприятия в сферу обслуживания помогают завоевать доверие зарубежных клиентов.

К настоящему времени LiuGong основала семь зон продаж экскаваторов в 102 странах по всему миру с собственными каналами реализации и системой послепродажного обслуживания, которая работает в режиме 24/7.

"Средняя наработка наших экскаваторов на отказ составляет более 1700 часов. У нас также есть грейдеры, бульдозеры, погрузчики и другая техника для землеройных работ, а также сеть послепродажного обслуживания по всему миру", - сказал Линь Шэньцай.

По мнению научного сотрудника Института экономики промышленности при Академии общественных наук Китая Чжоу Миньляна, в то время как мир сталкивается с понижательным экономическим давлением, страны Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока увеличивают свои инвестиции в инфраструктуру и горнодобывающую промышленность для стабилизации экономического роста. Что является важной причиной роста спроса на экскаваторы и другую механическую технику за рубежом.

Он добавил, что китайские предприятия воспользовались этой возможностью благодаря своим надежным технологическим возможностям, репутации товаров и системе обслуживания, добившись роста экспорта экскаваторов и других строительных машин.

Научный сотрудник Института "Один пояс - один путь" при Пекинском педагогическом университете Ван Чжэ считает, что популярность китайских экскаваторов за рубежом отражает мировое признание китайского производства. По его словам, строительство инфраструктуры является основой экономического и социального развития региона. За последнее десятилетие инициатива "Один пояс - один путь" получила широкий отклик в странах вдоль ее маршрута и за его пределами, а тесное и углубленное сотрудничество в рамках этой инициативы создало благоприятную внешнюю среду для экспорта китайских экскаваторов.