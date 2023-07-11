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Волонтеры будут помогать сотрудникам "Тазалык" в уборке города

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- Назгуль Абдыразакова
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Волонтеры будут помогать сотрудникам "Тазалык" в уборке города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в каждом районе будет работать по одной волонтёрской группе. Муниципальное предприятие "Тазалык" предоставит территорию для проведения субботника и инструменты. Также предусмотрены различные призы для активных участников.

Активисты помогут навести порядок там, где отсутствуют техкарты, по которым убирают сотрудники предприятия.

Мэрия благодарит волонтеров за активную позицию и помощь городским службам.


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URL: https://www.vb.kg/431042
Теги:
волонтерство, молодежь, Бишкек, Помощь, Тазалык
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