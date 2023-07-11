Волонтеры будут помогать сотрудникам "Тазалык" в уборке города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в каждом районе будет работать по одной волонтёрской группе. Муниципальное предприятие "Тазалык" предоставит территорию для проведения субботника и инструменты. Также предусмотрены различные призы для активных участников.

Активисты помогут навести порядок там, где отсутствуют техкарты, по которым убирают сотрудники предприятия.

Мэрия благодарит волонтеров за активную позицию и помощь городским службам.