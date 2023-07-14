Слова лидера КНР можно расценивать как призыв переходить от слов к действию

Ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал своих коллег к расчетам в национальных валютах в рамках ШОС.

"Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте и работать по созданию банка развития ШОС. Китай готов делиться огромным рынком и опытом развития", - сказал Си Цзиньпин.

Остальные лидеры стран ШОС также поддержали эту инициативу, в частности, президент Ирана Эбрахим Раиси, заявил о необходимости создания новой экономической системы, в которой доллар не будет занимать место главной мировой резервной валюты. "Начать стоит с организации взаиморасчётов в национальных валютах. Это не только ударит по доллару, но и укрепит региональные экономики, а также связь между странами ШОС", - сказал он.

Поддержал эту идею и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который особо отметил, что создание банка развития ШОС и переход к расчетам в национальной валюте должны иметь приоритетное значение в современных условиях.

Насколько данное экономическое нововведение будет выгодно странам-членам ШОС и возможно ли ее осуществить в ближайшее время? Об этом мы поговорили с президентом Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергеем Пономаревым.

По его словам, некоторые страны ШОС постепенно уже переходят на взаиморасчеты в национальных валютах.

"К примеру, в той же России доля юаня на торгах на Московской бирже в марте этого года увеличилась до 36 процентов. То есть, как отмечают эксперты, там уже подходят к тому, что юань может обогнать доллар по объемам торгов. Это первое.

Второе, вообще это не новая тема и в теории уже давно нами обсуждалось. Помню и на саммите ШОС в Бишкеке мы поднимали этот насущный вопрос. Почему это тема так важна, поясню на примере, чтобы было понятно, как это выглядит на практике. Когда мы сомы конвертируем в доллары, то теряем на этом часть денег. Потом отправляем доллары в другую страну, где есть своя национальная валюта, и там также происходит аналогичный процесс. То есть можете представить какие потери идут только на двойной конвертации.

Поэтому слова лидера Китая и других президентов можно расценивать как призыв переходить от слов к действию. К тому же такие же предложения звучали и на заседаниях БРИКС, что лишний раз подтверждает серьезность намерений лидеров стран-членов данных межгосударственных объединений.

В целом, осуществление данной инициативы с экономической точки зрения будет выгодно всем странам ШОС. К примеру, Китай – это мощнейшая экономика и наш ближайший сосед. Было бы целесообразнее для нас торговать с этой страной, так сказать, напрямую, без потерь на конвертацию валют. Это же касается наших экономических отношений с другими странами-членами ШОС.

В ШОС входят девять стран вместе с Ираном и на подходе еще Беларусь. И если потери посредством конвертации валют будут максимально снижены, то с точки зрения экономики это повлияет на себестоимость товаров, что, конечно, будет благоприятно встречено потребителями.

Так что раз уже политическое решение принято, то теперь начнется практическая реализация этих замыслов. Думаю, что это правильно", - высказал свое мнение эксперт.

В тоже время глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана уверен, что процесс этот будет не совсем простым, хоть он, по его словам, и неизбежен.

"Конечно, тут еще есть и политика. Гегемония доллара– это реальный факт и с ним нужно считаться. Сейчас товарная система выстроена именно под эту валюту. Банки работают через международную систему SWIFT, а точнее через доллары и евро. То есть должны произойти серьезные банковские структурные изменения, прежде чем мы окончательно перейдем к взаиморасчетам в национальной валюте. Но надо признать, что этот процесс неизбежно должен был рано или поздно произойти", - добавил Пономарев.

Источник: газета Шелковый путь