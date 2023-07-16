В столичном жилмассиве "Калыс-Ордо" начали строить детский сад

В Бишкеке с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялась церемония закладки капсулы детского сада в жилом массиве Калыс-Ордо. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, детское дошкольное учреждение площадью 1 390 м2, площадь территории – 0,68 га.

По проекту в здании будут расположены спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.

Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией "Арай".

На данный момент проведены земляные работы, засыпаны траншеи песком и щебнем, идет армирование под заливку фундамента бетоном.