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В столичном жилмассиве "Калыс-Ордо" начали строить детский сад

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялась церемония закладки капсулы детского сада в жилом массиве Калыс-Ордо. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, детское дошкольное учреждение площадью 1 390 м2, площадь территории – 0,68 га.

По проекту в здании будут расположены спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, спальные, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.

Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией "Арай".

На данный момент проведены земляные работы, засыпаны траншеи песком и щебнем, идет армирование под заливку фундамента бетоном.


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URL: https://www.vb.kg/431136
Теги:
детский сад, строительство, Бишкек, жилмассив
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