"Закон об акыйкатчы будет обсуждаться среди общественности"

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева провела переговоры с главой департамента демократизации ОБСЕ БДИПЧ Константином Вардзелашвили через видеоконференцсвязь, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Стороны отметили важность усиления сотрудничества в сфере защиты прав человека.

В ходе переговоров Джамиля Джаманбаева и Константин Вардзелашвили обменялись мнениями о важности соответствия международным стандартам, в частности Парижским, Венецианским и Белградским принципам конституционного проекта закона об акыйкатчы (омбудсмене) КР.

"Мы заинтересованы в принятии наилучших практик, которые используют ваши эксперты для внедрения в Кыргызской Республике, в особенности в подготовке наших национальных экспертов, которые смогли бы проводить правозащитную экспертизу нормативных правовых актов в нашей стране.

Институт Омбудсмена совестно с депутатами Жогорку Кенеша разработал проект закона об акыйкатчы. На сегодня документ, инициированный 6 лидерами фракций Жогорку Кенеша, вынесен на общественное обсуждение. Мы при разработке данного проекта попытались обеспечить полное соответствие международным стандартам, в частности Парижским, Венецианским и Белградским принципам. Законопроект предусматривает усиление мандата омбудсмена. После получения заключений со стороны таких авторитетных международных институтов как ваш, мы организуем ряд общественных слушаний данного проекта с вовлечением широкого круга заинтересованных лиц, в том числе гражданского сообщества, неправительственных организаций. Мы надеемся, что наш проект будет одобрен всеми", - поделилась Омбудсмен.

Также Акыйкатчы отметила, что в ближайшее время будет принята стратегия развития Института омбудсмена, в которой закладывается немаловажная роль ОБСЕ БДИПЧ.

"Наши партнерские контакты позволят укрепить демократические ценности и высокие стандарты прав и свобод человека в Кыргызской Республике", - сказала она.

Константин Вардзелашвили выразил твердую уверенность в продолжении тесного сотрудничества ОБСЕ БДИПЧ с Институтом Омбудсмена.

"Выражаю приверженность тесному и плодотворному сотрудничеству с вашим институтом, мы заинтересованы взаимодействовать по всем возможным направлениям в рамках наших полномочий", - сказал он.

По итогам переговоров стороны договорились о необходимости проведения экспертного заключения на соответствие международным стандартам конституционного проекта закона об Акыйкатчы (Омбудсмене) КР.