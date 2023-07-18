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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева предложила отозвать закон об НКО

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Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева предлагает инициаторам законопроекта об НКО отозвать его, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Согласно мандату, Институт акыйкатчы выступает за обеспечение прав и свобод человека, в том числе за свободу объединений, свободу слова, предусмотренных Конституцией КР и нормами международного права.

Так, акыйкатчы предлагает инициаторам отозвать Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР" (Закон КР "О некоммерческих организациях") и в Уголовный кодекс КР в целях обеспечения международных стандартов прав и свобод человека и неукоснительного исполнения требований Конституции КР.

Также омбудсмен предлагает инициаторам разработать данный проект в новой редакции с привлечением экспертов.

Институт омбудсмена проанализировал проект закона на соответствие требованиям национального законодательства и международного права в сфере обеспечения прав на свободу объединений".


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URL: https://www.vb.kg/431183
Теги:
закон, НПО, Кыргызстан, акыйкатчы
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