У мужчины отняли его права на квартиру. Он в отчаянии обратился к акыйкатчы

К акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой обратился пожилой мужчина Т. Т., 1939 года рождения, с просьбой помочь восстановить его права на частную собственность, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Он рассказал, что его права на квартиру и дом были нарушены решением суда.

"Мы с супругой вместе прожили много лет, воспитали и вырастили общих четверых детей. Также у супруги был сын от первого брака. После ухода из жизни моей супруги на наше совместно нажитое имущество предъявила требования дочь сына моей супруги от первого брака. Она через суд потребовала свою долю. Дом и квартира были записаны на мою супругу. Мы начали искать адвокатов. Нашли. Начался гражданский процесс. Но меня почему-то в суд не пускали, мой адвокат мне так говорил. Я всегда приходил на суд, но ждал на скамейке на улице. Потом суд вынес решение. Право на имущество поделили равными долями между мной и моими детьми и внучкой супруги. Решение суда понял не сразу. Да и о самом решении узнал поздно. О мировом соглашении был в неведении. Только потом ко мне пришло понимание, что мои права на суде были нарушены", - возмутился мужчина.

Отметим, 17 сентября 2021 года Октябрьский районный суд города Бишкека своим решением утвердил мировое соглашение, заключенное между адвокатом Т. Т. и его детьми, а также с внучкой его супруги.

Согласно условиям мирового соглашения вышеупомянутые лица являются наследниками по закону с правом получения по 1/6 доли из 1/2 доли наследственного недвижимого имущества.

Согласно материалам дела на суде предложение о заключении мирового соглашения поступило от адвоката Т. Т.

Определением суда от 17 сентября 2021 года в связи с утверждением судом мирового соглашения производство по делу было прекращено.

Мужчина уверен, что его права не в достаточной мере отстаивались на суде.

По рассказам мужчины, после того как узнал и понял суть решения суда, он долго и безрезультатно обивал пороги госорганов и пытался добиться справедливости.

По его рассказам, он в жару и холод, порой под проливным дождем дежурил у административных зданий правоохранительных органов в надежде, что кто-то услышит и поймет его проблему. Однако все было безрезультатно. Когда он совсем отчаялся, обратился к президенту.

Согласно материалам судебного дела президент поручил Минюсту обеспечить правовую помощь пожилому мужчине. Ему предоставили бесплатного адвоката, он подал ходатайство в Бишкекский городской суд о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу частной жалобы, чтобы оспорить решение суда о мировом соглашении. Однако 28 декабря 2022 года суд второй инстанции отказал в удовлетворении ходатайства. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции.

Теперь пожилой мужчина уже по второму кругу вынужден регулярно ходить по государственным органам в надежде на справедливость.

"Я хотел переписать дом внуку, которого мы с супругой с самого детства вырастили. А теперь я этого сделать не могу, могу лишь переписать свою долю", - рассказал акыйкатчы пожилой мужчина.

Акыйкатчы отметила, что его дело внимательно изучила, и есть законные пути отстоять его права.

"Ваше дело я взяла под личный контроль. Обращение представителей уязвимых слоев населения для меня в приоритете. У нас есть понимание ситуации по вашему делу, также мы видим пути его решения", - сказала акыйкатчы.

Джамиля Джаманбаева поручила соответствующим отделам принять все необходимые меры для восстановления законных прав пожилого мужчины.