Джамиля Джаманбаева и глава программного офиса ОБСЕ провели встречу

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и глава программного офиса ОБСЕ Алексей Рогов провели встречу, передает пресс-служба акыйкатчы.

"В ходе встречи стороны выразили уверенность в важности усиления сотрудничества в сфере защиты прав граждан. Стороны согласились, что сотрудничество Института акыйкатчы с ОБСЕ выходит на новый, высокий и качественный уровень.

Джамиля Джаманбаева отметила, что программный офис ОБСЕ в Бишкеке - один из ключевых партнеров Института акыйкатчы.

По итогам встречи договорились о сотрудничестве по многим проектам, направленным на защиту прав человека".