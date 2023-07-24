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Джамиля Джаманбаева и глава программного офиса ОБСЕ провели встречу

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Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и глава программного офиса ОБСЕ Алексей Рогов провели встречу, передает пресс-служба акыйкатчы.

"В ходе встречи стороны выразили уверенность в важности усиления сотрудничества в сфере защиты прав граждан. Стороны согласились, что сотрудничество Института акыйкатчы с ОБСЕ выходит на новый, высокий и качественный уровень.

Джамиля Джаманбаева отметила, что программный офис ОБСЕ в Бишкеке - один из ключевых партнеров Института акыйкатчы.

По итогам встречи договорились о сотрудничестве по многим проектам, направленным на защиту прав человека".


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URL: https://www.vb.kg/431299
Теги:
ОБСЕ, Кыргызстан, акыйкатчы
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