Кабмин утвердил положение о порядке формирования инвестиционных лотов

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке формирования и предоставления инвестиционных лотов" от 12 июля 2023 года № 357. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Инвестиционные лоты - комплекс решений, предоставляемых инвестору с учетом специфики инициируемых проектов, которые содержат в себе инвестиционное предложение, инфраструктуру проекта, активы, анализ сырьевой базы и рынков сбыта, предоставление разрешительных документов и преференций.

В соответствии с настоящим Положением инвестиционные лоты формируются в целях привлечения инвестиций в государственные проекты, определенные принятыми стратегическими документами развития Кыргызской Республики.

Инвестиционные лоты призваны решать следующие задачи:

– организация взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления в подготовке инвестиционных предложений для инвесторов;

– проведение инвестиционных конкурсов по сформированным лотам;

– координация деятельности государственных органов и органов местного самоуправления во взаимодействии с инвесторами в реализации государственных проектов, сформированных в инвестиционные лоты;

– управление и контроль качественного исполнения обязательств участниками инвестиционного проекта до окончательной реализации и удовлетворения интересов сторон.

Паспорт инвестиционного лота – краткая информация инициатора проекта об инвестиционной привлекательности предлагаемого лота с описанием отраслевой принадлежности, имеющихся преимуществ, расчетов капитальных вложений со сроками окупаемости, наличия или отсутствия инфраструктуры.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике", уполномоченный государственный орган предоставляет инвестору инвестиционный лот по результатам проведения инвестиционного конкурсного отбора в соответствии с Положением о порядке формирования и предоставления инвестиционных лотов, определяемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Инициаторами инвестиционных лотов могут быть государственные органы и/или органы местного самоуправления".