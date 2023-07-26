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Омбудсмен КР и посол Представительства ЕС обсудили сотрудничество

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Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и посол Представительства ЕС Мэрилин Йосефсон провели встречу, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"В ходе встречи стороны обсудили ситуацию обеспечения прав и свобод человека в Кыргызстане.

Стороны обменялись мнениями относительно продвижения фундаментальных ценностей по правам человека, демократии, верховенству права и гражданскому обществу в Кыргызстане.

Джамиля Джаманбаева отметила вклад ЕС в укрепление демократических ценностей и высоких стандартов прав и свобод человека в Кыргызстане.

"Представительство ЕС всегда поддерживает Институт акыйкатчы КР по вопросам обеспечения прав и свобод человека в Кыргызстане, реализовано очень много хороших проектов, которые способствовали развитию института в целом, соответственно, данные усилия положительно отразились на ситуации прав и свобод человека в стране", - сказала омбудсмен.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что Институт омбудсмена принимает все меры для улучшения ситуации по соблюдению прав человека в стране.

"В частности, разработан проект конституционного закона об акыйкатчы. Законопроект инициирован лидерами шести фракций Жогорку Кенеша. Документ сейчас вынесен на общественное обсуждение", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Акыйкатчы подчеркнула, что после принятия данного закона она в обязательном порядке инициирует вопрос об аккредитации Института омбудсмена в статус "А".

Мэрилин Йосефсон выразила уверенность, что со стороны ЕС будет оказана необходимая поддержка Институту омбудсмена.

"Европейский Союз высоко ценит работу Офиса Омбудсмена в Кыргызстане и готов продолжать оказывать помощь в укреплении его роли и независимости, а также в поддержке реформ, которые соответствуют Парижским принципам и позволят Кыргызстану добиться статуса "А"", - заявила посол Представительства ЕС в Кыргызстане.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт омбудсмена разработал стратегию развития, и в ней заложена немаловажная роль Представительства ЕС в КР.

"Если остановиться на конкретных примерах, мы в скорейшем времени планируем провести комплексный анализ права на свободу слова, перенимание передового опыта стран Европы, в частности, изучение практики Страсбургского суда по делам, связанным со свободой слова, по результатам которого мы смогли бы выработать конкретные рекомендации, проекты нормативных актов. В этом вопросе мы рассчитываем на вашу поддержку", - отметила омбудсмен.

Стороны договорились об усилении сотрудничества по укреплению демократических ценностей и высоких стандартов прав и свобод человека в КР".


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URL: https://www.vb.kg/431348
Теги:
Кыргызстан, акыйкатчы
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