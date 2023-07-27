Новый детский сад появится в жилмассиве Ак-Босого

Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек начаты работы по строительству детского сада на 140 мест в жилом массиве Ак-Босого. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

Дошкольное образовательное учреждение одноэтажное. Общая площадь здания составляет 1413,01 квадратных метров, а площадь земельного участка - 0,5714 га.

В здании будут расположены раздевалка, игровая комната, кладовая, спальня, медицинский кабинет, помещение для хранения продуктов, а также комната для персонала, кухня, помещение для хранения уборочного инвентаря, музыкально-гимнастический зал.

На сегодняшний день ведутся работы по разработке котлована.

Для строительства здания заключен договор с подрядной организацией ОсОО "AT Empire".