От биолабораторий США – к биоцентрам ЕС: КР под призмой новых угроз

Есть такой очень пронырливый Центр передового опыта ЕС по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков (ЕС ЦПО ХБРЯ). Само название говорит о том, что он может иметь отношение к обороне и смежным технологиям. Создавался, явно, с расчетом того, что Запад возьмет под контроль значительную часть воинского арсенала бывших советских республик. Примечательный факт – его партнером является Королевское общество здоровья и Национальный институт общественного здоровья и окружающей среди Великобритании. Англосаксы любят прятаться за спинами других, в своем репертуаре. Официально также указывается, что "Инициатива ЕС ЦПО ХБРЯ финансируется Европейской комиссией и реализуется в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (ОИЦ). Европейская служба внешних связей также участвует в последующей реализации этой инициативы. Инициатива разработана при технической поддержке соответствующих международных и региональных организаций, государств-членов ЕС и других заинтересованных сторон посредством согласованного и эффективного сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях. В Инициативе участвуют 62 страны в восьми регионах мира.

Инициатива ЦПО ЕС ХБРЯ, которая финансируется ЕС и реализуется Европейской комиссией в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) в 61 стране мира, направлена на укрепление потенциала стран-партнеров в Центральной Азии в области противодействия ХБРЯ угрозам, в том числе коронавирусу.

Необходимо отметить, что ЕС ЦПО ХБРЯ встроен также и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая также делает ставку на разоружение и утилизацию вооружения в бывшем социалистическом лагере Европы и Евразии. Неудивительно, что европейцы из этой организации с очень страшной аббревиатурой давно и прочно обосновались в Средней Азии, где имелось множество объектов их прямого интереса, пишет издание AsiaToday.

У европейцев имеется одна черта – она сразу же опутывают своих партнеров различного рода юридическими документами. Причем на долгий срок и с очень большими полномочиями. Сегодня у него в "подшефных" числятся такие ведомства Кыргызстана – как МЧС, Минобороны, МВД, Служба исполнения наказаний и Минздрав. Это, не считая отдельных соглашений с правительством республики.

Теперь от истории к сегодняшнему дню. Последнее упоминание в СМИ Кыргызстана об ЕС ЦПО ХБРЯ приходится на 17 апреля 2023 года. По официальной информации, в Бишкеке состоялась встреча главы МЧС КР с главой Представительства Евросоюза в КР/послом Мэрилин Йосефсон и Главой представительства организации Ага Хана по развитию Баркатом Фазалом. В ходе встречи были затронуты вопросы успешной реализации проектов в области реабилитации урановых хвостохранилищ в пп.Шекафтар и Мин-Куш и рекультивации хвостохранилищ в г.Майлуу-Суу, финансируемых Европейским союзом и Европейским банком реконструкции и развития в рамках Многостороннего трастового фонда по решению проблем уранового наследия для стран Центральной Азии. Со стороны М. Йосефсон была выражена удовлетворенность работой, проводимой специалистами МЧС КР и подтверждена готовность Европейского союза в продолжении данной работы. Также в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями, в частности, реализацию совместных мероприятий в сфере предотвращения последствий изменения климата, рисков бедствий, вызванных природными явлениями и обмен опытом в указанных направлениях. По итогам встречи стороны выразили готовность в принятии дальнейших усилий для активизации взаимодействия и достижения ощутимых результатов в решении проблем защиты населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций…

Можно сказать, что, проявляя интерес к хвостохранилищам, Европа преследует две цели – это взятие под их контроль, дабы иметь на руках образцы изотопов. Последнее важно в свете увеличения рисков создания грязных бомб различного рода международными террористами, под контролем спецслужб Запада, в первую очередь - Лондона. Далее – это убрать из процесса утилизации российского гиганта "Росатом". Российская компания совместно с правительством Кыргызстана и ООН подписали соглашение об утилизации радиоактивных хвостохранилищ. Всего республика насчитывает около 47 подобных объектов. Они расположены почти во всех ее регионах. Некоторые представляют собой прямую угрозу населению не только Кыргызстана, но и всей Средней Азии в виду близости к трансграничным рекам.

Как-то в одном из своих материалов мы упоминали, что в Кыргызстане имеется много естественных очагов сибирской язвы – около 1300 скотомогильников. Они тоже входят в сферу интересов ЕС ЦПО ХБРЯ. Так как это источники штаммов местной формы заразы. Которую можно использовать в медицине или в …создании биологического-бактериологического оружия.

При этом, европейцы уже подготовили для всех стран центральной Евразии "Национальные и региональные стратегии по укреплению законодательства в области биобезопасности и биозащиты в Центральной Азии". В данный перечень входят семь государств – Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Монголия. Можно отметить, что все эти государства образуют из себя цепь, протянувшуюся на несколько тысяч километров вдоль южных рубежей России.

В документе указывается, что Центральная Азия - является регионом высокого риска возникновения эпидемий и пандемий заболеваний. Такой фактор связан с повышенной опасностью возникновения стихийных бедствий в некоторых частях региона, включая засухи, землетрясения, речные наводнения и оползни, а также проблемами безопасности, возникающими в связи с плохими санитарными условиями и системой утилизации отходов, ограниченной институциональной и лабораторной инфраструктурой, недостаточными финансовыми ресурсами и угрозой терроризма. Например, за последнее десятилетие Центральная Азия пострадала от особо опасных вирусных заболеваний, таких как геморрагическая лихорадка Крым-Конго и ящур. Региональная нестабильность, включая проблемы пограничного контроля, может также усилить обеспокоенность в области ХБРЯ, поскольку существует вероятность распространения волнений и повышения риска терроризма. Проект 53 направлен на борьбу с распространением трансграничных вредителей и болезней, вызванных естественным, случайным или преднамеренным образом, а также на улучшение здоровья людей, животных и растений, и безопасности пищевых продуктов. Он включает в себя семь рабочих пакетов, внедряемых консорциумом, в который входят Международный научно-технический центр, Сообщество рациональных решений в области уголовного правосудия, Служба общественного здравоохранения Англии, Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды и Исследовательский, учебный и информационный центр по технологиям контроля…

Стоит также добавить, что европейцы скромно умалчивают, что до появления в регионе американских военных биолабораторий, здесь мало кто знал геморрагическую лихорадку. Как и то, что местные жители не испытывают никакого желания раскапывать скотомогильники и вообще, хоть как-то иметь дела с биологической заразой.

Среди длинной абракадабры юридических терминов появляется некий Кодекс Алиментариус. Последний представляет собой сборник международных стандартов на продукты питания, руководящих принципов и свода правил, представленных в единой форме с целью защиты здоровья потребителей и обеспечения добросовестной практики в торговле пищевыми продуктами. Кодекс Алиментариус не имеет обязательной юридической силы и представляет собой сборник рекомендаций для добровольного применения государствами. Однако он является частью международных стандартов, руководств и рекомендаций, которые среди членов Всемирной торговой организации должны служить основой для их санитарных или фитосанитарных мер, в том числе связанных с безопасностью пищевых продуктов. Посредством улучшения биобезопасности и биозащиты эти три инструмента способствуют осуществлению инициативы "Единое здравоохранение". Инициатива "Единое здравоохранение" - это глобальная стратегия по улучшению здоровья и благополучия людей, животных и окружающей среды…Все это наводит на мысль, что европейцы под видом биологической защиты намерены загнать страны нашего региона под свой юридический зонтик и навязать свои правила. Последние явно идут в разрез с правилами, которых придерживается Россия, как правопреемник СССР.

Кроме того, ЕС ЦПО ХБРЯ очень часто использует следующий термин - Конвенция о биологическом и токсинном оружии (КБТО). В Европе считают, что "КБТО обеспечивает биобезопасность путем требования ряда профилактических мер для учета, обеспечения безопасности и физической защиты биологических агентов и токсинов, а также мер по контролю над поставками". Кроме того, европейцы, несмотря на то, что анализы считались конфиденциальной информацией, рекомендовали своим странам- партнерам обсудить свои результаты с другими государствами и соответствующими организациями в интересах международного и регионального сотрудничества для решения проблем ХБРЯ. То есть, вынудили партнеров пойти на нарушение служебной тайны. Поэтому, некоторые государства поделились своей практикой реализации на таких конференциях, как Техническая консультация ВОЗ по национальному межсекторальному сотрудничеству между сферами безопасности и здравоохранения в Гонконге, Китай, в декабре 2018 года, заседание Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа (BACAC) в Ташкенте, Узбекистан, в марте 2019 года, и на региональных семинарах, таких как в Алматы, Казахстан в октябре 2018 года.

И вот теперь главное - целью данного отчета является разработка национальных и региональных стратегий совершенствования законодательства в сфере биобезопасности и биозащиты в Центральной Азии. В отчете содержится призыв к странам-партнерам поддерживать прогресс в области реализации путем предоставления рекомендаций для конкретных стран о том, как приступить к разработке законопроектов, стратегии межведомственного сотрудничества и "Плану действий", а также делегировать полномочия по разработке, пересмотру и принятию законодательства.

Стоит ли говорить, что данные отчет и региональный план появляются тогда, когда в Кыргызстане в процессе разработки находится законопроект "О биологической безопасности". Всеми этими предложениями, кодексами и КБТО Европа пытается встрять в стандарты и положения Евразийского экономического союза, ОДКБ или СНГ. Европейцы пытаются снова встать во главе процесса, остановить интеграцию и сотрудничество внутри ЕАЭС. При этом, играют на одной из важных для современного человечества тем – биологической безопасности.