Продолжается строительство детского сада в жилом массиве Кок-Жар

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек продолжает строительство детского сада на 280 мест в жилом массиве Кок-Жар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Дошкольное образовательное учреждение двухэтажное, без подвала. Общая площадь здания составляет 2927 квадратных метров. А площадь земельного участка - 0,8 га.

В здании будут расположены раздевалка, игровая комната, кладовая, спальня, медицинский кабинет, помещение для хранения продуктов, комната для персонала, кухня, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря, тренажерный и музыкальный зал.

На данный момент завершен каркас 1-го этажа. Завершена подготовка колонн 2-го этажа. Начата кирпичная кладка внутренних и внешних стен 1-го этажа.

Подрядной организацией выступает ОсОО "Эталон Вин Спец Строй".