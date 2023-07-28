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Продолжается строительство детского сада в жилом массиве Кок-Жар

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Управление капитального строительства мэрии города Бишкек продолжает строительство детского сада на 280 мест в жилом массиве Кок-Жар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Дошкольное образовательное учреждение двухэтажное, без подвала. Общая площадь здания составляет 2927 квадратных метров. А площадь земельного участка - 0,8 га.

В здании будут расположены раздевалка, игровая комната, кладовая, спальня, медицинский кабинет, помещение для хранения продуктов, комната для персонала, кухня, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря, тренажерный и музыкальный зал.

На данный момент завершен каркас 1-го этажа. Завершена подготовка колонн 2-го этажа. Начата кирпичная кладка внутренних и внешних стен 1-го этажа.

Подрядной организацией выступает ОсОО "Эталон Вин Спец Строй".


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URL: https://www.vb.kg/431383
Теги:
детский сад, Бишкек
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