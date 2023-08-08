ГКНБ: В Ошской области приостановлено деятельность 39 мечетей

В Ошской области приостановлено деятельность 39 мечетей и 21 религиозных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Межведомственная рабочая группа осуществляет проверку деятельности религиозных объектов на территории Ошской области. О

В рамках проводимых мероприятий по реализации "Концепции государственной политики в религиозной сфере", в целях противодействии распространении идеологии религиозного экстремизма и нетрадиционных религиозных течений, а также оздоровления религиозной ситуации на территории Ошской области, с 20 июля т.г. межведомственной рабочей группой состоящей из представителей ГКНБ, МВД, ГКДР, МЧС, МЗ КР, Полномочного Представительства Президента КР в Ошской области, ГУ "Кадастр" и ДУМК осуществляется проверка деятельности религиозных объектов на территории Ошской области.

Как отмечают представители межведомственной рабочей группы, основными факторами негативно влияющими на религиозную обстановку и способствующими распространению радикально-экстремистской идеологии среди верующих на территории Ошской области являются:

- хаотичное строительство религиозных объектов с игнорированием установленных архитектурно-строительных и санитарно-эпидемиологических норм и без учета реальной потребности населения;

- отсутствие единых стандартов образования в религиозных учебных заведениях, бесконтрольность процесса религиозного образования в частных и неформальных религиозных структурах ("худжры", "таалимы", "дарсы" и т.п.).

В этих условиях, в ходе работы межведомственной группы, за нарушение требований норм Закона КР "О свободе вероисповедования и религиозных организациях", нарушения архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарно-технической безопасности составлены акты и даны предписания в отношении 48 мечетей, 40 религиозных учебных заведений, по 15 фактам материалы зарегистрированы в ЕРН (мечети – 9, религиозные учебные заведения -6), в АИС ЖУИ зарегистрировано 7 материалов. Приостановлено деятельность 39 мечетей и 21 религиозных учебных заведений. На основании выписанных протоколов наложены штрафы в отношении 39 религиозных и культовых объектов. Проведена проверка деятельности 18 религиозных объектов христианской направленности.

Установлено 39 мечетей не имеющих соответствующих документов, которые не подлежат учетной регистрации так как были построены с нарушением установленных архитектурно-строительных норм (находятся на т.н. "красной линии").

В рамках деятельности комиссии, 23 июля т.г. в Аппарате Полномочного Представительства Президента в Ошской области проведено координационное совещания, в ходе которого обсуждены имеющиеся проблемы в религиозной сфере, озвучены выявленные недостатки. Компетентным государственным органам и органам местного самоуправления даны соответствующие указания по реализации государственной политики в религиозной сфере, руководителям религиозных и культовых объектов рекомендовано устранение выявленных недостатков, отмечено необходимость усиления разъяснительно-профилактической работы по предупреждению проявлений религиозного экстремизма.