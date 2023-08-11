Джамиля Джаманбаева и Кирэн Фитцпатрик обсудили законопроект об омбудсмене

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и директор Азиатско-Тихоокеанского форума НПЗУ (АТФ) по вопросам законодательства и политики Кирэн Фитцпатрик провели встречу через видеоконференцсвязь. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Стороны обсудили продвижение прав человека в Кыргызстане и поговорили о содействии в развитии национального правозащитного института путем координации международного сотрудничества.

Стороны выразили заинтересованность в усилении сотрудничества по защите прав человека.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт акыйкатчы предпринимает максимальные усилия для активизации своей деятельности в качестве члена Азиатско-Тихоокеанского форума.

"В особенности по вопросам взаимодействия и обмена лучшими международными практиками в области защиты прав и свобод человека Институт акыйкатчы ставит перед собой амбициозные задачи и предпринимает все меры, чтобы стать локомотивом в Центральной Азии по вопросам продвижения высоты ценностей прав и свобод человека и для достижения этой цели, безусловно, данное сотрудничество имеет очень важную роль", - отметила омбудсмен.

Джамиля Джаманбаева выразила благодарность организации за экспертный анализ конституционного проекта закона об акыйкатчы.

"Проект конституционного закона об акыйкатчы разработан совместно с депутатами и инициирован лидерами шести фракций Жогорку Кенеша. На сегодня документ находится на стадии общественного обсуждения. Параллельно проводятся переговоры с международными организациями об экспертных заключениях документа на соответствие международным требованиям по защите прав человека, в том числе Парижским принципам", - отметила акыйкатчы.

Джамиля Джаманбаева отметила, что принятие конституционного закона об акыйкатчы позволит институту пройти процедуру для получения статута А.

"Документ станет основой для подачи заявки на повторную аккредитацию учреждения в подкомитет по аккредитации Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ) для получения Институтом акыйкатчы (омбудсменом) Кыргызской Республики статуса А", - отметила омбудсмен.

Кирэн Фитцпатрик отметил, что организация провела собственный анализ проекта закона, и он соответствует Парижским принципам.

"В целом в законопроекте предусмотрены нормы, которые дают больше прав и полномочий Институту омбудсмена в защите прав человека. Мы приветствуем желание Кыргызстана принять закон об акыйкатчы, который позволит национальному правозащитному институту пройти аккредитацию для получения статута А", - сказал он.