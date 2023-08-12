Погода
$ 88.05 - 88.32
€ 96.33 - 97.33

Акыйкатчы призвала помочь матери девочки, подвергшейся домогательству

452  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мама 9-летней девочки, которая подверглась домогательству со стороны соседа, просит помощи у общественности. Сейчас она пытается на суде отстоять права своей дочери, но на нее оказывается сильное давление. Женщина А. Т. в отчаянии пришла на личный прием к акыйкатчы (омбудсмену) КР, рассказав, что со всех сторон на нее давят. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Суд затягивается, из семи судебных процессов были отменены пять заседаний, так как в суд не доставили обвиняемого. Потом судья ушел в отпуск. Из-за того, что процесс каждый раз отменяется, я толком не могу ходить на работу, а я единственная кормилица нашей семьи. К тому же мне нужно оплачивать услуги адвоката. А процесс все тянется и тянется. Еще на меня всех "собак спустили" - затравили других соседей, они обливают меня и мою дочь грязью. Каждый день разные провокации с их стороны, доходит до того, что на меня пишут заявление. Нас пытаются сделать изгоями. Я лишь хочу защитить свою дочь и добиться справедливости, чтобы виновный получил по заслугам. Как мне быть? Мне нужна защита, помощь...", - расплакалась женщина от отчаяния и боли.

Напомним, в настоящее время Сокулукский районный суд рассматривает уголовное дело о домогательстве в отношении 9-летней девочки.

Согласно материалам дела в отношении М. А. (соседа) было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК КР.

6 февраля 2023 года А. Т. после того, как узнала от 9-летней дочери о домогательстве со стороны соседа написала заявление в милицию. Комплексная экспертиза подтвердила, что девочка рассказала правду о факте домогательства со стороны мужчины.

Ранее в СМИ мать девочки рассказала, как узнала о домогательстве. По ее словам дочь расплакалась и попросила не оставлять ее у соседей, когда она уходит на работу, так как сосед ее постоянно целует, и ее от этого тошнит.

Позже, по словам матери, девочка рассказала и другие подробности, как сосед ночью пришел в комнату, где она спала, раздел ее и трогал. Сотрудники отдела защиты прав детей женщин и семьи ведут данный кейс с самого начала уголовного дела - оказывали правовые консультации матери девочки. Кроме того, по всем правонарушениям во время следствия институт обращался в правоохранительные органы и в органы прокуратуры.

Когда девочка расплакалась, он ушел в другую комнату, испугавшись, что его жена и дети могут проснуться. Мама девочки, узнав об этом, написала заявление в милицию.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призывает соответствующие госорганы обеспечить защиту прав девочки в суде.

В частности, акыйкатчы обратилась к руководству ГСИН обеспечить конвоирование обвиняемого из СИЗО в суд.

Также омбудсмен призывает и других адвокатов помочь матери девочки в суде отстоять защиту прав девочки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431626
Теги:
Сокулукский район, суд, Кыргызстан, сексуальные домогательства, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  