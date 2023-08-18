Безналичный расчет за проезд в Бишкеке: способы оплаты

В Октябрьском акимиате прошло совещание по переходу на безналичный расчет в муниципальном транспорте с участием главы района, директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Бишкек, директоров школ и представителей Тулпар. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, как уже все знают для более комфортного проезда горожан общественный транспорт переводится на электронную оплату. С 20 августа наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут.

По итогам совещания было принято ускорить процесс регистрации карт для школьников, убрать функцию ожидания нескольких дней при регистрации.

По мимо этого сотрудники акимиата, МТУ, социальной защиты и управления образования будут проводить консультацию с горожанами в столичном транспорте по эксплуатации карты Тулпар.

Оплатить проезд можно:

- бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана;

- виртуальной картой NFC;

- QR-сканированием в приложении "Тулпар" и Balance, Mbank, Megapay и других;

- вводом кода транспорта в приложении "Тулпар".

Стандартную транспортную карту "Тулпар" можно приобрести в районных сервисных центрах (в районных акимиатах).