Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

Безналичный расчет за проезд в Бишкеке: способы оплаты

301  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Октябрьском акимиате прошло совещание по переходу на безналичный расчет в муниципальном транспорте с участием главы района, директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Бишкек, директоров школ и представителей Тулпар. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, как уже все знают для более комфортного проезда горожан общественный транспорт переводится на электронную оплату. С 20 августа наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут.

По итогам совещания было принято ускорить процесс регистрации карт для школьников, убрать функцию ожидания нескольких дней при регистрации.

По мимо этого сотрудники акимиата, МТУ, социальной защиты и управления образования будут проводить консультацию с горожанами в столичном транспорте по эксплуатации карты Тулпар.

Оплатить проезд можно:

- бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана;

- виртуальной картой NFC;

- QR-сканированием в приложении "Тулпар" и Balance, Mbank, Megapay и других;

- вводом кода транспорта в приложении "Тулпар".

Стандартную транспортную карту "Тулпар" можно приобрести в районных сервисных центрах (в районных акимиатах).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431728
Теги:
Бишкек, деньги, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  