Бакетаев: Визит в Синьцзян открывает для нас новые перспективы

Политолог и общественный деятель Бакыт Бакетаев поделился своими впечатлениями по поводу рабочего визита делегации членов кабинета министров КР во главе с Акылбеком Жапаровым в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китайской Народной Республики (КНР):

"Мировая геополитическая ситуация в 2023 году достигла своего апогея, завязав страны, международные институты, их сферы влияния, финансовые и торговые потоки в сверхзапутанный "гордиев узел".

Кыргызстан не остался в стороне и вынужден принимать невербальное участие в этой "большой игре", что естественно кардинально мешает экономическим реформам и строительству устойчивой экономики.

Попытки нашего правительства лавировать на многовекторном корабле в мировом океане политических интересов порождают все новые вызовы и риски.

На мой взгляд, рабочий визит делегации правительства КР во главе Акылбеком Жапаровым в Синьцзян может дать возможность нашему небольшому кораблю найти удобную, тихую и богатую гавань.

Возможно исходя из этой парадигмы правительственная делегация, не покладая рук, начиная с трапа самолета четыре дня подряд с утра до позднего вечера провели рабочие встречи, начиная с политического руководства Синьцзяна и кончая представителями целого ряда ведущих, различных промышленных и инвестиционных компаний.

Глава кабмина Акылбек Жапаров на встречах не только призывал к сотрудничеству и инвестированию в кыргызскую экономику, но и предлагал в деталях новые методы ускорения и повышения эффективности взаимовыгодной работы.

Специфика кыргызского законодательства и экономической модели позволяет китайским промышленникам и инвесторам гармонично входить на наш рынок. Однако экспорт наших товаров и инвестиций на китайский рынок требует изучения и координации со стороны регулирующих органов КНР .

В целом, на переговорном уровне было найдено полное взаимопонимание. Уверен, что данный рабочий визит откроет новую эру взаимовыгодного сотрудничества с Поднебесной", - заявил политолог.

Отметим, на кыргызско-китайском бизнес-форуме, прошедшем в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, подписаны соглашения на сумму более 1 млрд долларов.