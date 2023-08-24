Кинематографисты стран СНГ и Ирана примут участие в Lendoc Film Festival

Делегация представителей Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Ирана приедет в Санкт-Петербург в рамках нового кинолокационного тура РОСКИНО. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, с 25 по 30 августа компания РОСКИНО организует визит группы кинематографистов стран СНГ и Ирана в Санкт-Петербург – поездка станет уже пятым кинолокационным туром в рамках проекта РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Filming Locations in Russia ("Продвижение российских регионов как кинолокаций"). В начале августа Санкт-Петербург и Ленобласть уже становились местом изучения возможностей для съемок южнокорейскими продюсерами (также в рамках локационного тура РОСКИНО): представители киноиндустрии Южной Кореи отметили кинематографичность Северной столицы.

В составе делегации нового тура – режиссер Мехди Фард Гадери и продюсер Хоссейн Фард Гадери (Иран); режиссер Бекбулат Шекеров (Казахстан); режиссер Фариз Ахмедов (Азербайджан); директор киностудии "Точикфилм" Махмадсаид Шохиен, продюсеры Ахтамхон Пиров и Акмал Абдуллозода (Таджикистан); продюсеры Евгений Арендарович, Алексей Безуглый и Ольга Шалик (Белоруссия); Акжолтой Бекболотов (Кыргызстан).

В программе визита запланировано посещение Дворцовой площади, Дома ученых им. М.Горького, Мраморного Дворца, Михайловского замка, Петропавловской крепости, Юсуповского дворца. Также гости ознакомятся с архитектурой вокзалов Санкт-Петербурга (Витебский вокзал, Морской вокзал), фортами Кронштадта и другими потенциальными локациями для съемок.

Участники делегации примут участие в мероприятиях IV Международного фестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) 2023.

28 августа зарубежные кинематографисты изучат проекты для совместного производства в рамках питчингов игровых, неигровых и анимационных фильмов. Также представители стран СНГ и Ирана поделятся своим опытом на образовательных семинарах ROSKINO Academy – "Презентация киноиндустрий Беларуси, Таджикистана и Азербайджана" и "Особенности кинопроизводства и копродукции в Иране".

29 августа члены делегации также примут участие в заседании руководителей киноорганизаций стран СНГ по вопросам совместного производства в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.