Бишкекчанин пытался сдать на права при помощи спрятанных гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Унаа".
По ее данным, в экзаменационном классе Восточного сектора ГУ "Унаа" МВД сотрудниками сектора было выявлено, как выпускник автошколы "ВСД" при сдаче теоретического экзамена использовал мини-камеру, вмонтированную под рубашку, наушники, наручные электронные часы и мобильный телефон.
Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.
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