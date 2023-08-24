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Бишкекчанин пытался сдать на права при помощи спрятанных гаджетов

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекчанин пытался сдать на права при помощи спрятанных гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Унаа".

По ее данным, в экзаменационном классе Восточного сектора ГУ "Унаа" МВД сотрудниками сектора было выявлено, как выпускник автошколы "ВСД" при сдаче теоретического экзамена использовал мини-камеру, вмонтированную под рубашку, наушники, наручные электронные часы и мобильный телефон.

Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Унаа просит горожан при сдаче экзамена на знание ПДД, полагаться только на свои знания!


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URL: https://www.vb.kg/431858
Теги:
Бишкек, права на вождение
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