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В Бишкеке мошенники обманули гражданина Турции на более чем 17 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мошенники обманули гражданина Турции на более 17 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского района.

По ее данным, 22 марта 2022 года в милицию обратилась представитель по доверенности С.М. гражданина Турецкой Республики А.Ш. с просьбой принять меры в отношении граждан С.Н. и И.Б., которые под предлогом продажи коттеджа на территории Иссык-Кульской области, завладели денежными средствами в сумме 200 тысяч долларов. После получения денежных средств, скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин И.Б., 1970 года рождения, который был водворен в ИВС. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Кроме этого, проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию гражданина С.Н. , имеющего возможную причастность.


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URL: https://www.vb.kg/431905
Теги:
задержание, мошенничество, Турция, Бишкек, деньги
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