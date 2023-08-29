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Члены двух запрещенных религиозных организаций отреклись от своих взглядов

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Члены религиозно-экстремисткой организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и международной террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" отреклись от своих религиозных взглядов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 16 августа т.г. в целях склонения граждан КР "К.Х.Н.", "Р.К.Р", "М.Ф.М." к отречению от идеологии запрещенной РЭО "ХТИ" и МТО "Джебхат Ан-Нусра" с ними были проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.

В ходе данных мероприятий отмеченные лица полностью осознали пагубность радикально-экстремистской и террористической идеологии указанных организаций и добровольно отреклись от дальнейшего членства.


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URL: https://www.vb.kg/431929
Теги:
ГКНБ, религия, Кыргызстан
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