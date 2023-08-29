Члены двух запрещенных религиозных организаций отреклись от своих взглядов

Члены религиозно-экстремисткой организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и международной террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" отреклись от своих религиозных взглядов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 16 августа т.г. в целях склонения граждан КР "К.Х.Н.", "Р.К.Р", "М.Ф.М." к отречению от идеологии запрещенной РЭО "ХТИ" и МТО "Джебхат Ан-Нусра" с ними были проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.

В ходе данных мероприятий отмеченные лица полностью осознали пагубность радикально-экстремистской и террористической идеологии указанных организаций и добровольно отреклись от дальнейшего членства.