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Киберспорт войдет в программу XIX Азиатских игр

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- Нина Ничипорова
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Киберспорт войдет в соревновательную программу XIX Азиатских игр, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в городе Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай/. Эта новость взбудоражила многих молодых людей.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", киберспорт на XIX Азиатских играх охватит семь дисциплин, в том числе League of Legends, King of Glory (версия для Азиатских игр), Game For Peace (версия для Азиатских игр), DOTA 2, Dream of Three Kingdoms 2, Street Fighter 5 и FIFA Online 4. Все эти видеоигры имеют большое количество игроков, и по многим из них проводятся национальные, межконтинентальные и даже мировые соревнования.

"В Азии киберспорт стал бурно развивающейся отраслью, демонстрирующей огромный потенциал роста и объединяющей людей из разных социальных кругов, культур и стран", - сказал Хо Циган (Кеннет Фок), вице-председатель Всекитайской федерации молодежи и председатель Азиатской федерации электронного спорта.

Включение киберспорта в программу Азиатских игр не только придает импульс развитию киберспорта в Китае, но и открывает для азиатских и глобальных киберспортивных игроков новые возможности. Согласно Докладу о развитии индустрии киберспорта в Азии на 2023 год, вход киберспорта в официальную программу Азиатских игр является важным шагом в ходе стремительного развития этого вида спорта в мире, раскрывается роль государства в развитии индустрии киберспорта, которая до этого в основном носила спонтанный характер, киберспорт продолжает содействовать потреблению.

"Европейский союз, США, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия и многие другие страны, а также организации признали стратегическую ценность киберспорта в своем национальном и региональном экономическом развитии, что стало важным ключом к международному развитию этой индустрии", - сказал Чжан Ицзюнь, первый вице-председатель Китайской ассоциации аудиовизуальных и цифровых изданий.

Как пишет "Жэньминь жибао", в Восточной Азии наблюдается наиболее зрелое развитие азиатской индустрии киберспорта, в то же время киберспорт в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Восток также вступил в период бурного роста.

Президент Федерации киберспорта Саудовской Аравии принц Саудовской Аравии Фейсал ибн Бандар ибн Султан Аль Сауд сообщил, что Саудовская Аравия поставила цель построить "мировой центр киберспорта" в "Видении Саудовской Аравии 2030". Он выразил надежду на укрепление обменов между Саудовской Аравией и Китаем в индустрии киберспорта и предоставление ориентиров для глобального сотрудничества в этой области.

В докладе также отмечается, что Китай занимает первое место в мире по индексу регионального развития индустрии киберспорта и лидирует с точки зрения агломерационного эффекта и политической поддержки. Как отметил Чэнь Шаохуа, заместитель начальника Департамента по делам культуры, телерадиовещания и туризма города Шэньчжэнь /провинция Гуандун, Южный Китай/, Шэньчжэнь намерен путем наращивания производства контента, увеличения количества субъектов рынка, организации соревнований и мероприятий и улучшения условий для развития киберспорта примерно за три года создать мировой киберспортивный центр, лидирующий в регионе "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь, охватывающий всю страну и ориентирующийся на мир.

В июне этого года в Сингапуре прошла первая Олимпийская неделя киберспорта - первое оффлайновое киберспортивное мероприятие под эгидой Международного олимпийского комитета. Все 10 соревнований относились к видам виртуального спорта. Более того, недавно было подтверждено, что киберспорт останется официальным медальным событием на Азиатских играх 2026 года, которые планируется провести в Аити-Нагоя Японии.

"Включение киберспорта в программу Азиатских игр дает отрасли уверенность в устойчивом развитии киберспорта", - сказал Хоу Мяо, вице-президент компании Tencent Game и генеральный директор компании Tencent E-sports. По его мнению, киберспортивные соревнования, проводимые в разных странах и регионах, придадут индустрии новые элементы и свежие силы.

Во время подготовки к Азиатским играм в Ханчжоу Азиатская федерация электронного спорта при содействии Хо Цигана объявила о проведении первого в Азии официального турнира по киберспорту Road to Asian Games. Как отметил Хо Циган, в следующем году уровень состязания будет повышен до Кубка Азии по киберспорту, и продолжится работа по разработке и установлению киберспортивных стандартов в Азии.

Инсайдеры отрасли отмечают, что после интеграции киберспорта с такими традиционными соревнованиями, как Азиатские игры, разработка правил, стандартов и систем станет важной задачей будущего развития киберспортивной индустрии. Чжан Ицзюнь предложил ускорить составление и внедрение базовых стандартов киберспорта, чтобы высвободить больше экономических и культурных ценностей и построить диверсифицированную промышленную экосистему.

Первый в истории олимпийский чемпион КНР Сюй Хайфэн сказал, что Азиатские игры в Ханчжоу, на которых пройдут соревнования по киберспорту, принесут куберспорту и его игрокам новые возможности для развития.


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URL: https://www.vb.kg/431945
Теги:
Азиатские игры, Китай, молодежь, рынок, спорт, федерация, интеграция, Соревнования
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