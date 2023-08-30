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Бизнес-делегация РФ в КР: Ставка на потенциал регионов

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстан прибыла бизнес-делегация из России во главе с начальником Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. Главная цель – показать потенциал Кыргызстана для инвестиций из России, а также расширить торгово-экономические отношения между КР и РФ. За этими официальными формулировками, утеснение дружеских взаимоотношений между двумя братскими народами, стратегическими партнерами и заинтересованными бизнесменами.

Инвестиции на юг

Тур бизнес-десанта РФ начался не с Бишкека, а с юга страны - города Таш-Кумыра Джалал-Абадской области. Туда делегацию повез в качестве принимающей стороны Кыргызско-Российский фонд развития.

Надо отметить, что это не первый визит подобных бизнес-миссий РФ в республику. Но все же наиболее крупный. Ранее интерес к нашей стране (и весьма успешно) проявляли регионы России. Например, предприниматели из двух стран смогли найти партнеров и заключить договоры по линии Томской и других областей РФ. Там, как и сейчас, акцент был сделан на привлекательности юга Кыргызстана. Это неудивительно, учитывая огромный потенциал не только по отдельным видам сельхозпродукции, но и гидроэнергетике, промышленности – наиболее интересным кластерам экономики.

Особый статус возможностей для российских партнеров в Кыргызстане представляет проект по строительству каскадов электростанций на реке Нарын - Камбар-Атинской ГЭС - 1 и ГЭС-2, а также к ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" - ведущему заводу по производству электроламп в Центральной Азии. В него, по словам главы РКФР, Артема Новикова, готовы вдохнуть новую жизнь.

"Для нас очень важно, что бизнес-миссия российских компаний проходит именно в южных регионах Кыргызстана. Эта новая страница в работе РКФР. Ведь Фонд старается делать акцент именно на региональном развитии. Эта идея была поддержана российскими предпринимателями. Мы ознакомились с деятельностью лампового завода, на внедрение новых технологий и модернизацию действующего производства которого кабмин выделил 1 млрд сомов. Это завод является градообразующим предприятием. В качестве второго этапа модернизации, кампания готовит проект по строительство малой ГЭС мощностью 26 МВатт в городе Майлуу-Суу. РКФР рассматривает возможность поддержки данного проекта для его скорейшей реализации, которая позволит обеспечить электроэнергией не только собственные нужды электро-лампового завода, но и обеспечить ее бесперебойную поставку для всего города. Затем мы побывали на предприятии "Нур", посмотрели курортные места Джалал-Абадской области. Отметим серьезный интерес к совместным проектам со стороны бизнеса РФ и КР. Рассчитываем, что до конца этого года проекты будут вынесены на рассмотрение РКФР, и несколько малых ГЭС будут построены в Джалал-Абадской области уже в следующем году", - отметил Артем Новиков.

Энергетика, в том числе "зеленая", представляет особый интерес для российских инвесторов. Ранее компания "Юнигрин Энерджи" выразила желание стать инвестором строительства солнечной электростанции на Иссык-Куле мощностью до 300 МВт. Инвестиции оцениваются на уровне 300 миллионов долларов. Проект рассчитан на 2023-2025 годы и вновь реализуется при поддержке Российско-кыргызского фонда развития.

"Школьный вопрос"

Но промышленность – не главная сфера интересов России и РКФР в Кыргызстане. Благодаря работе Фонда в республике решается и "школьный" вопрос. Фонд проспонсировал в Баткенской области строительство нового корпуса частного учебно-воспитательного комплекса "Азамат". Школа развивается, и у нее возникла потребность в новом здании. Учитывая все это, РКФР откликнулся на просьбу и выделил на реализацию проекта льготный кредит в размере почти $400 тысяч.

Поддержал Российско-Кыргызский Фонд развития и возведение начальной школы, приобретение мебели и оборудования в селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области. Благодаря этим вливаниям со стороны РФ, в регионах была частично решена проблема дефицита учебных заведений. Теперь на очереди более крупный проект – возведение девяти современных школ Россией для кыргызстанцев. Правда, уже без участия Фонда.

Все это показывает, что экономические и инвестиционные отношения между Кыргызстаном и Россией выходят на новый, более тесный уровень развития. Этому способствует общность историй и братский тон двусторонних отношений. С другой стороны – это уникальный шанс для нашей республики обзавестись крупными инвестициями, расширить свои производства, устранить имеющийся дефицит электроэнергии, благодаря строительству ГЭС и развитию энергетики, и обзавестись новыми современными кыргызско-российскими предприятиями. А значит, сделать свою экономику более сильной и устойчивой к различным попыткам отдельных стран сыграть на санкционном давлении.


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URL: https://www.vb.kg/431974
Теги:
бизнес, инвестиции, Россия, энергетика, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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