Посольство ИРИ в КР: Иран занял 14 позицию по научным публикациям в мире

Иран занял 14-е место в мире и первое место среди исламских стран по количеству публикаций научных документов в 2023 году на основе данных Scopus. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Кыргызстане.

"В 2022 году Иран занял 17-е место в мире и второе место среди исламских стран в той же области. В этом году он улучшил свои позиции, это показывает растущая тенденция иранских вузов и университетов в течение последнего года", - отметил глава Центра науки исламского мира (ISC) Ахмад Фазелзаде.

По его словам, исследования иранских ученых заняли 15-е место в Scopus и 17-е место в Web of Science по цитируемости в 2022 году с публикацией 854 высокоцитируемых статей, а в 2023 году ученые улучшили свои позиции до 16-го места в мире.

"С точки зрения международного участия в производстве научных статей, что является одним из символов научной дипломатии, в 2023 году республика занимает 22-е место в мире, опубликовав 7 265 статей с международным участием", - заявил он.

Фазелзаде сказал, что количество иранских университетов, включенных в рейтинг Times, увеличилось с одного университета в 2012 году до 65 вузов в 2023 году, а в рейтинге ISC это число увеличилось до 63 университетов.

Как сообщает Иран.ру Российское информационное агентство, согласно новому отчету этого года, опубликованному Австралийским институтом стратегической политики (ASPI), Иран входит в десятку ведущих научно-технических сверхдержав, занимая более высокое место, чем Япония.

Согласно новому трекеру критических технологий ASPI, Иран входит в пятерку лучших стран по шести из сорока четырех отслеживаемых технологий и занимает девятое место в общем рейтинге, позволяющем прогнозировать десятку будущих мировых держав.

Количество публикаций и цитирований наряду с индексом Хирша было изучено в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые, и страна заняла 4-е место в этом рейтинге после Китая и Соединенных Штатов, явно превосходя Японию, Италию и Великобританию.

По данным ASPI, Иран также входит в четверку ведущих стран в области биотоплива и интеллектуальных материалов, а также новых технологий, которые появляются на рынке и могут изменить будущее отрасли.

Иран опубликовал 2 процента от общего числа мировых публикаций по синтетической биологии, что ставит его на 8-е место в мировом рейтинге.

Очень высокие показатели у страны и в области технологий искусственного интеллекта сразу бросаются в глаза. Наиболее примечательно, что она становится центром исследований в области аппаратных ускорителей и уже много лет считается одной из ведущих стран мира в области производства научной продукции.