Cледователь Генпрокуратуры неоднократно вымогал деньги у инвесторов

По факту вымогательства и получения взятки задержан старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры майор юститции "З.У.К." и его сообщник "М.У.А.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный неоднократно вымогал и получал у представителей иностранной компании взятку за положительное решение вопроса по расследуемому уголовному делу. При этом, несмотря на передачу уголовного дела другому органу, следователь прокуратуры продолжал запугивать инвесторов уголовным преследованием и получил денежные средства в сумме 8000 долларов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 343 УК КР (Вымогательство взятки).

Часть суммы в размере 4000 долларов следователь прокуратуры получил через посредника "М.У.А." в г.Ош. Оставшуюся часть суммы в размере 4000 долларов задержанный получил в г.Бишкек, где и был задержан с поличным.

В настоящее время следователь прокуратуры и его сообщник согласно санкции Джалал-Абадского городского суда заключены под стражу сроком на 2 месяца.