В Бишкеке мужчина, угрожая острым предметом завладел деньгами в магазине. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 30 августа 2023 года в милицию обратилась гражданка С.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 30 августа текущего года, примерно в 05:50 часов утра, находясь в одном из продовольственных магазинов угрожая неизвестным острым предметом, открыто завладел её денежными средствами в сумме 20 тысяч сомов. После чего скрылся с места совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Б., 1987 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.