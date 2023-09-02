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В Бишкеке мужчина, угрожая острым предметом завладел деньгами в магазине

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина, угрожая острым предметом завладел деньгами в магазине. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 30 августа 2023 года в милицию обратилась гражданка С.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 30 августа текущего года, примерно в 05:50 часов утра, находясь в одном из продовольственных магазинов угрожая неизвестным острым предметом, открыто завладел её денежными средствами в сумме 20 тысяч сомов. После чего скрылся с места совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Б., 1987 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/432014
Теги:
задержание, кража, Октябрьский район, разбой, Бишкек, деньги, Магазин
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