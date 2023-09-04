Экс-бухгалтер Центра Образования хотела податься в бега, но была задержана

Задержана экс-главный бухгалтер Центра образования Свердловского района по обвинению в участии коррупционной схемы, выраженной в выводе и присвоения денежных средств подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, по факту присвоения или растраты вверенного имущества в отношении должностных лиц РЦО Свердловского района г.Бишкек, где по результатам аудиторской проверки был выявлен ущерб государству в размере 8 млн 637 тыс. сомов. 2 сентября 2023 года при попытке выезда за пределы государства задержана экс-главный бухгалтер РЦО Н.М., которая зная о своей причастности к данному делу, кроме того обязавшаяся органу следствия явиться по первому вызову, попыталась покинуть территорию Республики через КПП "Ак-Жол", то есть скрыться от следствия.

Так, при попытке пересечения государственной границы КР Н.М. была задержана и передана ГКНБ, где с её участием были проведены следственные действия, по результатам которых она водворена в ИВС.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.