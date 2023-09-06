У младенца в реанимации арестовали мать. Дети просят помощи

Жительница города Ош Айганыш К. находится под стражей, пока ее ребенок в реанимации, сообщила 6 сентября на пресс-конференции в АКИpress бишкекчанка Нуржамал Исакбаева.

Айганыш - дочь Исакбаевой, которая занималась предпринимательством в Оше: продавала оптом детскую одежду. По словам Нуржамал Исакбаевой, ее дочь - мать пятерых детей, младший из которых находится в тяжелом состоянии.

"На 31 неделе беременности у моей дочери случились преждевременные роды и она родила недоношенного сына. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ. Рядом с ним должна быть мать, но ее три дня назад задержали сотрудники милиции в Оше, а суд заключил мою дочь под стражу на 15 суток", - рассказала Исакбаева.

Задержанную подозревают в мошенничестве, заявление написал ее партнер по бизнесу. Исакбаева отметила, что дело касается денежных споров.

"Она приехала в Бишкек из-за сложного течения беременности. Из-за того, что ребенок попал в реанимацию, она осталась здесь и планировала привезти в столицу остальных детей. Моя дочь не скрывалась от милиции, всегда отвечала на звонки. Из-за того, что у нее был отключен телефон, следователь объявил ее в розыск", - рассказала Исакбаева.

На пресс-конференции также выступили дети задержанной. По их словам, маму задержали в аэропорту Оша, куда она прилетела за документами детей. В своем обращении они не смогли сдержать слез.

Исакбаева с внуками попросила властей обратить внимание на их проблему и отпустить задержанную, в уходе которой нуждается младенец.

Источник: АКИpress