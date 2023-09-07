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Компания Nestlé изучает возможности развития бизнеса в Кыргызской Республик

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- Назгуль Абдыразакова
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В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями крупнейшего в мире производителя продуктов питания - швейцарской транснациональной корпорации Nestlé. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По ее данным, в ходе переговоров заместитель директора Нацагентства Н. Баясов рассказал о благоприятном инвестиционном климате и экспортном потенциале в Кыргызстане, а также представил список более 200 отечественных экспортных компаний, которые могут стать частью цепочки производства продукции.

Представители Nestlé выразили заинтересованность в возможности локализации производства в Кыргызстане и отметили привлекательность географического расположения страны и льготных условий для инвесторов.

Справочно: Nestlé S.A. (полное название - Nestlé Société Anonyme) - крупнейший в мире производитель продуктов питания. Штаб-квартира компании находится в швейцарском городе Веве. Ее продукция пользуется большим спросом по всему миру и выпускается под торговыми марками KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и другими.


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URL: https://www.vb.kg/432114
Теги:
инвестиции, Швейцария, Кыргызстан, продукты
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