Экс-глава Агентства по инвестициям вымогал деньги у помощника президента

Экс-директор Агенства по продвижению и защите инвестиций А.Д.Б. вымогал 300 тысяч долларов у помощника президента КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту ГКНБ было возбуждено уголовное дело по ст.208 ч.3 п.2 УК КР (Вымогательство), в рамках которого было установлено, что А.Д.Б. путем угрозы распространения в средствах массовой информации якобы имеющихся у него провокационных материалов стал требовать у помощника главы государства денежные средства в сумме 300 тыс. долларов США.

6 сентября 2023 года в результате следственно-оперативных мероприятий А.Д.Б. был задержан с поличным после получения части требуемой им при указанных выше обстоятельствах суммы денежных средств.

Задержанный А.Д.Б. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР и ему будет предъявлено соответствующее обвинение, а судебными органами рассмотрен вопрос избрания меры пресечения на период следствия".