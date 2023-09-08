Коллективу Нацагентства по инвестициям представили нового директора

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов сегодня, 7 сентября, представил коллективу Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики нового главу ведомства Талантбека Иманова. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Ранее Таланбек Иманов возглавлял Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.

Предыдущий директор Национального агентства Умбриэль Темиралиев, согласно другому распоряжению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу".