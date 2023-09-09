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Инвестиции США в Кыргызстан - капля в море по сравнению с вложениями России

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Россия стала главным инвестором Кыргызстана в 2023 году. По итогам трех месяцев объем прямых иностранных инвестиций в предприятия республики оценен в $170,9 млн. Из них более 26% - российские деньги. Причем, основная часть вложений идет в проекты промышленной кооперации, энергетику, добывающую и обрабатывающую промышленность страны, а также объекты социальной инфраструктуры.

Одним из крупных инвестиционных проектов России в Кыргызстане, который охватывает сразу две сферы - энергетическую и социальную - стало строительство солнечной электрической станции на Иссык-Куле. Инвестором выступила российская компания "Юнигрин Энерджи". Ключевое соглашение было подписано 8 октября прошлого года на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме. Тогда же стали известны параметры проекта мощность СЭС 300 МВт, общая стоимость - $300 млн, сроки реализации - с 2023 по 2025 год. А на символической церемонии, ознаменовавшей начало строительства, состоявшейся в апреле этого года, выяснилось, что поддержку проекту окажет Российско-Кыргызский фонд развития.

В ходе переговоров министра экономики и коммерции Кыргызстана Данияра Амангельдиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге обсуждались и другие актуальные проекты. Например, строительство альтернативного тоннеля на перевале Тоо-Ашуу.

Всего, по данным Министерства экономического развития РФ, на территории Кыргызстана в настоящее время реализуется более 40 крупных проектов с российским участием на $2 млрд. Причем, не только в рамках межправительственных соглашений. Российский частный бизнес также охотно инвестирует в создание производств в Кыргызстане. Это связано с благоприятным инвестиционным климатом, прежде всего в высокотехнологичных областях, фармацевтике и биотехнологиях. Еще одним фактором успешного сотрудничества является отсутствие конкуренции со стороны крупного западного бизнеса.

Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков Кыргызстана, подчеркивает острую потребность нашей страны в инвестициях.

"Кыргызстану инвестиции нужны как воздух. Это настолько актуальная тема, что все страны мира, включая и ведущие экономики, конкурируют с друг другом за их привлечение. Всем нужны как частные, так и государственные инвестиции", - говорит Сергей Пономарев.

Сегодня почти треть прямых инвестиций Кыргызстан получает из России, что делает РФ основным источником ПИИ в республику. С января по март прямые инвестиции из РФ составили $44,8 млн. Для сравнения вложения из Великобритании и США за этот же период суммарно сложились в размере $22,7 млн ($17,8 млн и $4,9 млн соответственно). То есть почти в два раза меньше.

Кроме того, в то время как Великобритания в основном инвестировала в добычу полезных ископаемых и геологоразведочные работы, Россия вкладывалась в обрабатывающую промышленность, особенно в цветные металлы, готовую металлическую продукцию, а также оптовую и розничную торговлю. Российские инвесторы сыграли важную роль в строительстве заводов и налаживании производства, тем самым внеся существенный вклад в экономическое развитие Кыргызстана.

Официальная статистика подчеркивает обширное присутствие России в Кыргызстане. Самые последние данные - за 2021 год - показывают, что большинство предприятий с иностранным участием в Кыргызстане, более 23,6% (300 компаний), являются совместными предприятиями с Россией. Большая их часть осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли и промышленности.

"За годы сотрудничества с Российской Федерации в Кыргызстане создано достаточно большое количество совместных предприятий. Учитывая современные геополитические события, мы видим, что предприниматели, прежде всего из России едут к нам. Они привозят сюда инвестиции, открывают компании. Эти инвестиции работают во благо нашей экономики. Мы можем видеть увеличение в доходной части бюджета, налогов, социальных отчислений. Эти деньги перераспределяются государством и идут на то, чтобы улучшить нашу жизнь, экономические показатели", - добавил Пономарев.

Предприятия с иностранными инвестициями, в том числе с российскими, играют ключевую роль для нашей страны. Валовая добавленная стоимость, произведенная предприятиями с иностранными инвестициями в 2021 году, обеспечила 26,7% ВВП республики. Кроме того, они предоставили работу внутри Кыргызстана более 60 тысячам человек с зарплатой в 2,3 раза выше ее уровня в целом по стране.

Этот положительный экономический эффект может еще больше возрасти, поскольку торговое представительство при посольстве России в Бишкеке постоянно регистрирует сотни заявок от российских компаний, желающих открыть бизнес в Кыргызстане. Чтобы гарантировать, что российские предприниматели продолжат инвестировать в кыргызскую экономику, по мнению Сергея Пономарева, необходимо разработать четкие и устойчивые правила ведения бизнеса.

"Они должны быть устойчивыми, чтобы инвесторы как внутренние, так и внешние, которые приезжают к нам понимали, что сюда интересно вкладывать деньги. Здесь нам может быть полезен опыт Узбекистана и Казахстана", - заключил президент Ассоциации рынков Кыргызстана.

Таким образом, Россия остается ведущим торговым партнером и инвестором Кыргызстана, внося значительный вклад в экономический рост страны. На фоне этих позитивных событий призывы западных стран присоединиться к санкциям против России могут поставить под угрозу экономические перспективы Кыргызстана. Если Бишкек примет "правила игры", Соединенных Штатов и их союзников то, это будет препятствовать инвестиционному сотрудничеству с РФ и нанесет ущерб экономике Кыргызстана на десятилетия вперед.


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URL: https://www.vb.kg/432158
Теги:
инвестиции, Россия, США, Кыргызстан
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