Сотрудники Института омбудсмена на постоянной основе проводят мониторинг условий содержания арестованных в закрытых учреждениях, в том числе в СИЗО ГКНБ. 8 сентября сотрудники института провели мониторинг условий содержания арестованных в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В ходе проверки были осмотрены камеры, проведены беседы с арестованными и выявлены следующие недостатки.

Так, в следственном изоляторе при лимите 60 мест содержалось 76 человек. Отсутствуют информационные стенды и анонимные ящики, предусмотренные распоряжением кабинета министров КР от 28 ноября 2022г. (№ 655-р).

На момент мониторинга фельдшера не было, он находится в трудовым отпуске.

Руководству следственного изолятора рекомендовано проработать вопрос о замене временно отсутствующего фельдшера.

В камере изолятора № 23, где содержатся А. Тиленбаева, Н. Камчибеков и А. Мадумаров, жалоб на условия содержания не поступало.

А. Тиленбаев пожаловался на состояние здоровья. У него высокое артериальное давление.

А. Мадумаров пожаловался сотрудникам акыйкатчы на состояние здоровья. У него сахарный диабет второго типа, установлен электрокардиостимулятор.

Также в ходе проверки проведены беседы с арестованными женщинами, которые не имели жалоб на условия содержания.

Вместе с тем, арестованная Д. Кутманова сообщила о наличии у нее порока сердца и необходимости скорейшей замены клапана сердца, в связи с чем обратилась с просьбой ускорить рассмотрение вопроса.

Все арестованные своевременно и на установленное время совершают ежедневные прогулки.

Институт омбудсмена призывает руководство СИЗО обеспечить соблюдение прав арестованных".