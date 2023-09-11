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В Бишкеке состоялось открытое первенство СДЮШОР по бильярду

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- Назгуль Абдыразакова
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С 29 по 30 августа в Бишкеке состоялось открытое первенство СДЮШОР по бильярдному спорту в дисциплине "Свободная пирамида", посвященное Дню независимости Кыргызстана. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в соревнованиях приняли участие 32 бильярдиста. Оно проводилось в целях повышения мастерства спортсменов, выявления сильнейших для участия в Международных соревнованиях и внедрение этого вида спорта среди населения Кыргызстана, как средство активного отдыха.

Призерами соревнований стали:

Карагулов Улукман - первое место;

Таштанбеков Азирет - второе место;

Толонбаев Байдоолот - третье место;

Каримберди уулу Мухамед - третье место.

Отметим, организатором соревнований выступила специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по бильярдному и велосипедному спорту при Департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/432189
Теги:
бильярд, Бишкек, Соревнования
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