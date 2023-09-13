В Канте прошли мотосоревнования "СуперЭндуро" (фото)

В городе Канте прошли мотосоревнования "СуперЭндуро", которые проводились там по случаю открытия мотополигона.

Александр Чурсин, депутат города Ош, чемпион мира по джиу-джитсу, член клуба "OffRoad Club K2", рассказал нашему изданию, кто принимает участие в этих соревнованиях, из каких регионов прибыли участники, чтобы сразиться на трассе.

"В мотокроссе участвуют более 40 человек, которые разделены на три категории: дети, профессиональные гонщики и участники возрастной категории.

Соревнования проходят на специально подготовленной трассе длиной 270 метров, состоящей из трех серпантинов и обилия препятствий. Эти условия создают настоящий вызов для гонщиков и позволяют им продемонстрировать свои навыки и мастерство в экстремальных условиях. Соревнования собрали мотоциклистов из разных регионов, включая города Майлу-Суу, Каракол и Бишкек", - сообщил Чурсин.

Шухрат Аминов, врач-хирург Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи, - один из организаторов этого мотоспортивного события. Его профессиональный взгляд на безопасность и медицинскую помощь придает этим соревнованиям особую заботу о здоровье участников.

"Этот вид мотоспорта является достаточно опасным, поэтому одна из целей мероприятия - предоставление возможности новичкам оттачивать свое мастерство на данном полигоне. Здесь созданы искусственные препятствия, помогающие гонщикам развивать навыки и набирать опыт, который им пригодится в будущем. Хорошая подготовка поможет ребятам преодолеть сложные ситуации при экстремальных условиях", - пояснил Аминов.

44-летний участник из города Кант Александр Кузнецов токарь по профессии, но уже долгое время предан мотоспорту.

"Гонка выдалась непростой. Чувствовал сильное утомление и даже думал сойти с дистанции. Однако взял себя в руки и решил продолжить участие. И очень рад, что выдержал. Хотел бы выразить огромную признательность организаторам за создание такой сложной и захватывающей трассы", - сказал участник соревнования.

Как сообщают организаторы, ребята из клуба "OffRoad Club K2" сами всё организовали, в том числе за свой счет создали и подготовили полигон для соревнований. К слову, затем на этом полигоне любой желающий сможет оттачивать свое мастерство управления мотоциклом.

"OffRoad Club K2" - это группа молодых спортсменов, занимающихся мотоспортом в Кыргызстане. Они уже завоевали множество призов на соревнованиях в дисциплине "Эндуро", проводимых в КР.