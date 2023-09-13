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Выявлены финнарушения в "Кыргызалтын" на сумму более 12 млн сомов

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В деятельности ФАТП ОАО "Кыргызалтын" выявлены финансовые нарушения на общую сумму 12 242 627 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены признаки и факты коррупционных проявлений, связанных с незаконным списанием денежных средств со стороны ответственных лиц филиала автотранспортного предприятия (ФАТП) ОАО "Кыргызалтын", расположенного в г.Балыкчи Иссык-Кульской области.

В ходе следствия установлено, что десятки единиц специальной техники и автомашин, состоящих на балансе ФАТП с 2020 года, находились в нерабочем состоянии. Однако несмотря на это ответственными лицами ФАТП на вышеуказанную технику приобретались запасные части и ГСМ.

Также в период с 2019 по 2021 годы между бывшим директором ФАТП ОАО "Кыргызалтын" "М.М.М." и индивидуальным предпринимателем "И.Р.К." были заключены фиктивные договора на поставку материалов, необходимых для ремонта железнодорожных путей и на проведение работ по их ремонту (монтаж и демонтаж). Однако поставку материалов и вышеотмеченные ремонтные работы подрядчик не производил, а лишь участвовал в конкурсе по просьбе ответственных лиц филиала. Все переведенные на расчетный счет подрядчика денежные средства, он передавал сотрудникам ФАТП ОАО "Кыргызалтын".

Тем самым, за период с 01 января 2020 года по 01 августа 2023 года были в деятельности ФАТП ОАО "Кыргызалтын" на общую сумму 12 242 627 сомов.

В рамках уголовного дела бывшие директор и главный инженер предприятия водворены в ИВС по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч.4. ст. 245 (Злоупотребление служащими коммерческих или иных организаций совершенное с причинением особо крупного ущерба) УК Кыргызской Республики.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/432227
Теги:
ГКНБ, Кыргызалтын, задержание, Иссык-Кульская область, коррупция, деньги
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