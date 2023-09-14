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В Бишкеке мужчина споил знакомого и забрал у него дорогие девайсы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина споил знакомого и забрал у него дорогие девайсы. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 10 сентября 2023 года в милицию обратился гражданин Б.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в указанный день после совместного распития спиртных напитков примерно в 03:25 часов ночи во дворе одного из многоэтажных домов 11-го микрорайона г. Бишкек, тайно похитил мобильный телефон марки "iPhone 14 plus" стоимостью 80 тысяч сомов, смарт часы "Apple Watch 8" стоимостью 45 тысяч сомов. А также, заранее узнав пин код от банковской карты, обналичил 35 тысяч сомов. Тем самым, своими действиями нанес материальный ущерб потерпевшему в сумме 160 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Л.А., 1988 года рождения, который был водворен в ИВС.

Решением суда мужчина заключён под стражу на два месяца в СИЗО-1.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий подозреваемый указал ломбард, куда заложил ранее добытые преступным путем мобильный телефон и смарт часы. После, которые были изъяты, признаны вещественным доказательством и возвращены владельцу.


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URL: https://www.vb.kg/432244
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги, милиция
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