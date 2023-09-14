В Тору-Айгыре китайская компания построит солнечную электростанцию

Сегодня, 14 сентября 2023 года, состоялась встреча Директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Талантбека Иманова и представителей китайской компании "China Energy Engineering Corporation". Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

Компания, специализирующаяся на строительстве электростанций и производстве оборудования к ним, выразила интерес к создаваемым возможностям в Кыргызстане для инвесторов. В рамках встречи были обсуждены вопросы о льготах и преференциях, которые могут быть предоставлены компании в рамках двустороннего сотрудничества.

Директор Национального агентства подчеркнул, что Президент Кыргызской Республики уделяет приоритетное внимание созданию благоприятных условий для инвесторов, и отметил, что кыргызско-китайские отношения вышли на новый уровень.

Компания China Energy Engineering Corporation выразила намерение вести строительство Солнечной электростанции на территории села Тору-Айгыр Иссык-Кульской области мощностью 500 Мвт. В настоящее время проводится исследование на рентабельность проекта, и идет работа по подготовке инвестиционного соглашения.