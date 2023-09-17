Китай и страны ЦА лидируют в мире в совместном строительстве "Пояса и пути"

Председатель Китая Си Цзиньпин высоко оценил совместные усилия Китая и Центральной Азии по созданию инициативы "Пояс и путь" (BRI).

Си Цзиньпин сделал это заявление в поздравительном письме по случаю 10-го Форума сотрудничества Китая и Центральной Азии, который прошел в Сямэне, провинция Фуцзянь на юго-востоке Китая. По его словам, с момента своего создания Форум сотрудничества Китай-Центральная Азия вырос как в размерах, так и во влиятельности. Посредством форума Китай и пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – стремились к сотрудничеству и совместному развитию, отметил Си.

Это помогло укрепить взаимопонимание и традиционную дружбу и открыло новую главу добрососедства и совместного прогресса между странами, добавил он. Отметив, что в этом году исполняется 10 лет со дня создания BRI, Си Цзиньпин заявил, что Китай и страны Центральной Азии лидируют в мире в совместном строительстве BRI. В мае в городе Сиань на северо-западе Китая состоялся первый саммит "Китай-Центральная Азия", положивший начало новой эре отношений между странами.

Отметив это новое развитие, Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество между Китаем и Центральной Азией имеет большой потенциал и принесет хорошие результаты. Он выразил надежду, что разные стороны восприняли форум как возможность поучиться друг у друга, углубить сотрудничество BRI и получить больше пользы от развития отношений между Китаем и Центральной Азией. 10-й Форум сотрудничества Китая и Центральной Азии проходил под девизом "Развитие дружественных отношений и углубление взаимовыгодного сотрудничества".

Первый форум состоялся в городе Тунсян в провинции Чжэцзян на востоке Китая в мае 2012 года. С тех пор он стал важной платформой для совместного строительства BRI, укрепления политического взаимного доверия и углубления межличностных обменов между Китаем и странами Центральной Азии.