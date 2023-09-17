Погода
$ 88.57 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Китай и страны ЦА лидируют в мире в совместном строительстве "Пояса и пути"

95  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Китая Си Цзиньпин высоко оценил совместные усилия Китая и Центральной Азии по созданию инициативы "Пояс и путь" (BRI).

Си Цзиньпин сделал это заявление в поздравительном письме по случаю 10-го Форума сотрудничества Китая и Центральной Азии, который прошел в Сямэне, провинция Фуцзянь на юго-востоке Китая. По его словам, с момента своего создания Форум сотрудничества Китай-Центральная Азия вырос как в размерах, так и во влиятельности. Посредством форума Китай и пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – стремились к сотрудничеству и совместному развитию, отметил Си.

Это помогло укрепить взаимопонимание и традиционную дружбу и открыло новую главу добрососедства и совместного прогресса между странами, добавил он. Отметив, что в этом году исполняется 10 лет со дня создания BRI, Си Цзиньпин заявил, что Китай и страны Центральной Азии лидируют в мире в совместном строительстве BRI. В мае в городе Сиань на северо-западе Китая состоялся первый саммит "Китай-Центральная Азия", положивший начало новой эре отношений между странами.

Отметив это новое развитие, Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество между Китаем и Центральной Азией имеет большой потенциал и принесет хорошие результаты. Он выразил надежду, что разные стороны восприняли форум как возможность поучиться друг у друга, углубить сотрудничество BRI и получить больше пользы от развития отношений между Китаем и Центральной Азией. 10-й Форум сотрудничества Китая и Центральной Азии проходил под девизом "Развитие дружественных отношений и углубление взаимовыгодного сотрудничества".

Первый форум состоялся в городе Тунсян в провинции Чжэцзян на востоке Китая в мае 2012 года. С тех пор он стал важной платформой для совместного строительства BRI, укрепления политического взаимного доверия и углубления межличностных обменов между Китаем и странами Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432295
Теги:
Китай, форум, Центральная Азия, Си Цзиньпин, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  