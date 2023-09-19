Погода
$ 88.51 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Президенты Кыргызстана и Ирана провели встречу

945  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке (США), встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента КР, дидеры стран обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия.

Президент Ирана отметил, что между странами есть хорошие возможности и высокий потенциал для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

Говоря о текущем объеме товарооборота, Сейед Эбрахим Раиси отметил его низкий уровень, в связи с чем предложил приложить все усилия для его увеличения. В данном контексте он отметил важность активизации работы двусторонней совместной Межправительственной комиссии.

Садыр Жапаров, в свою очередь, выразил готовность к продолжению постоянного политического диалога и взаимодействия на всех уровнях, а также к дальнейшему укреплению кыргызско-иранского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства поддержал инициативу президента Ирана об углублении торгово-экономического сотрудничества между странами, придав важное значение и инвестиционному взаимодействию.

В этом контексте Садыр Жапаров отметил необходимость решения вопроса логистики, подчеркнув важность строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Данный проект предоставит новые возможности в торгово-экономическом отношении.

Кроме того, Жапаров обозначил важную роль деятельности кыргызско-иранской межправительственной совместной комиссии и предложил провести очередное заседание Комиссии в Бишкеке до конца этого года.

Садыр Жапаров поздравил президента Ирана с получением статуса полноправного члена Шанхайской Организации Сотрудничества и с удовлетворением подчеркнул активное сотрудничество Ирана со всеми государствами-членами Организации.

Пользуясь случаем, главы государств пригласили друг друга посетить Кыргызстан и Иран с визитами в удобное для них время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432347
Теги:
Иран, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  