Президенты Кыргызстана и Ирана провели встречу

Президент Садыр Жапаров на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке (США), встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента КР, дидеры стран обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия.

Президент Ирана отметил, что между странами есть хорошие возможности и высокий потенциал для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

Говоря о текущем объеме товарооборота, Сейед Эбрахим Раиси отметил его низкий уровень, в связи с чем предложил приложить все усилия для его увеличения. В данном контексте он отметил важность активизации работы двусторонней совместной Межправительственной комиссии.

Садыр Жапаров, в свою очередь, выразил готовность к продолжению постоянного политического диалога и взаимодействия на всех уровнях, а также к дальнейшему укреплению кыргызско-иранского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства поддержал инициативу президента Ирана об углублении торгово-экономического сотрудничества между странами, придав важное значение и инвестиционному взаимодействию.

В этом контексте Садыр Жапаров отметил необходимость решения вопроса логистики, подчеркнув важность строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Данный проект предоставит новые возможности в торгово-экономическом отношении.

Кроме того, Жапаров обозначил важную роль деятельности кыргызско-иранской межправительственной совместной комиссии и предложил провести очередное заседание Комиссии в Бишкеке до конца этого года.

Садыр Жапаров поздравил президента Ирана с получением статуса полноправного члена Шанхайской Организации Сотрудничества и с удовлетворением подчеркнул активное сотрудничество Ирана со всеми государствами-членами Организации.

Пользуясь случаем, главы государств пригласили друг друга посетить Кыргызстан и Иран с визитами в удобное для них время.