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Глава Минздрава на ГА ООН заявил об успехах КР в борьбе с туберкулезом

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22 сентября министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев принял участие во Встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, премьер-министры, министры здравоохранения и другие высокопоставленные чиновники более 130 стран выступили с заявлениями и подтвердили приверженность своих стран в борьбе с туберкулезом.

Глава ведомства поделился достижениями Кыргызстана в борьбе с туберкулезом, обозначил приоритетные направления. "Неравенство создает барьеры в доступе к качественной медицинской помощи и здравоохранению, что затрудняет своевременную диагностику и лечение туберкулеза, особенно в странах с низким и ниже среднего уровня доходов. Устранение неравенства в доступе к здравоохранению становится неотъемлемой частью нашей стратегии по искоренению туберкулеза" - заявил Бейшеналиев.

В своем выступлении министр также выразил озабоченность распространением множественно-лекарственно устойчивой формы туберкулеза и призвал мировое сообщество инвестировать в новые препараты и методы диагностики.


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URL: https://www.vb.kg/432447
Теги:
Минздрав, ООН, туберкулез, Кыргызстан, Алымкадыр Бейшеналиев
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