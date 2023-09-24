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Акыйкатчы призвала власти наказать чиновников, допустивших резню в Селекции

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- Бакыт Басарбек
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Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает главу кабинета министров, председателя Верховного суда, генерального прокурора принять меры в отношении должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения прав женщины, которую жестоко изувечил бывший муж. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Чудовищное преступление в селе Селекционное Сокулукского района - беспрецедентное, вопиющее нарушение прав женщин.

"Женщина неоднократно обращалась к правоохранительным органам и извещала об изнасиловании бывшим мужем, она просила помощи, защиты, но несмотря на это обвиняемого по особо тяжкой статье выпустили на свободу, применив пробацию сроком на три года. Руководство судебных органов, правоохранительных органов обязано безотлагательно принять самые жесткие меры в отношении должностных лиц, допустивших чудовищное преступление. Каждый сотрудник данных органов, который своим бездействием, равнодушием допустил вопиющее преступление, должен получить наказание", - отметила омбудсмен.

Сегодня, 24 сентября, Джамиля Джаманбаева посетила пострадавшую в больнице.

"За совершение такого жестокого преступления с матерью его детей он должен понести самое строгое наказание", - отметила омбудсмен.

Акыйкатчы поговорила в палате с пострадавшей и ее братом.

Женщина беспокоится за душевное состояние своих несовершеннолетних детей - младший сын был свидетелем этого преступления. Им срочно нужна психологическая помощь.

Брат женщины рассказал омбудсмену и другие ужасающие подробности. Бывший муж, отрезав уши и нос женщине, оставил на щеках многочисленные порезы.

Пострадавшая получает психологическую поддержку в больнице.

"Институт омбудсмена окажет необходимую помощь пострадавшей и ее детям", - отметила акыйкатчы.


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URL: https://www.vb.kg/432454
Теги:
избиение, поножовщина, Сокулукский район, акыйкатчы
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