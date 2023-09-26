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Кыргызстан и Китай подписали меморандумы на $150 миллионов

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев провел деловую встречу с представителями бизнес-кругов КНР в Пекине, организованную Национальным агентством при поддержке Ассоциации зарубежных предприятий КНР. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"В рамках мероприятия были обсуждены перспективы бизнес-кооперации, вопросы продвижения экспорта, региональной интеграции и экономического развития.

Участники панельной сессии представляли более 20 представителей государственных органов Кыргызстана и 80 компаний Китая из различных сфер деятельности.

По итогам встречи были подписаны Меморандумы о взаимопонимании на общую сумму более 150 миллионов долларов США между:

НАИ при ПКР и Ассоциацией по развитию зарубежных предприятий КНР;

НАИ при ПКР и Ассоциацией строительных материалов провинции Гуандун;

Министерством экономики и коммерции КР и компанией Шандонг Электрические технологии;

Службой водных ресурсов КР и China power international company;

ГП Кыргыз геология и Шинджи Шанхай промышленная корпорация;

ГП Кыргыз геология и компанией Дэарши.

Бакыт Торобаев отметил важность данного мероприятия для развития двустороннего сотрудничества и укрепления деловых отношений между двумя государствами. Панельная сессия дала возможность для предпринимателей активизировать сотрудничество и провести успешные и результативные G2В встречи.

В завершении панельной сессии китайские инвесторы выразили заинтересованность в посещении Кыргызской Республики для реализации крупных инвестиционных проектов".


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URL: https://www.vb.kg/432491
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
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