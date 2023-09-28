В НАИ обсудили строительство солнечной электростанции "Кун Булагы"

В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте КР состоялась встреча директора НАИ Талантбека Иманова с представителями компании ОсОО "Кун-Булагы" для обсуждения хода реализации проекта "Строительства солнечной электростанции "Кун Булагы" мощностью 50 МВт". Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"Напомним, общая сумма инвестиций составляет более 30 млн. долларов США, а строительство планируется в Тору-Айгырском айылном аймаке Иссык-Кульской области.

На встрече также присутствовали руководители казахстанских компаний "TGS-Energy" Ж.Б.Моминбаев и "ТГС-Констракшн" К.Г. Абенов.

Инвесторы проинформировали о реализации проекта и проблемах, которые есть на данном этапе проекта.

Директор Национального агентства отметил особую важность реализации данного инвестиционного проекта.

"Строительство солнечной электростанции - это новация в энергетике и Национальное агентство заинтересовано оказать максимальную поддержку, чтобы проект был реализован в сжатые сроки", - подчеркнул Иманов.

В свою очередь, казахская сторона заверила о полной готовности по реализации инвестиционного проекта.